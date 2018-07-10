20年道地美食！「林記廣東粥」連港澳食客都來吃的家鄉味

「林記廣東粥」老闆林育全說，粥品好吃祕密武器是加了「魚酥」，吃起來鮮味盡在其中。（盧金足攝）

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「林記廣東粥」10多種粥品選擇，口味道地，連港澳朋友都稱讚，吃到家鄉味。（盧金足攝）
「林記廣東粥」都是客人現點現煮。（盧金足攝）
位在台中市北區的「林記廣東粥」，擁有20多年的煮粥經驗，老牌廣東粥店。（盧金足攝）

一碗好吃的廣東粥，粥底被視為最重要的靈魂，位在台中市國立自然科學博物館附近的「林記廣東粥」，20多年的煮粥經驗，粥底不是用果汁機將生米打碎，而是生米熬煮2小時，吃起來口感綿密的米粥，還有10多種粥品選擇，從皮蛋瘦肉粥、荔灣艇仔粥到狀元及第粥，滿滿好料，口味道地，連港澳朋友都稱讚，吃了解鄉愁，不必再懷念了，在台中就吃的到家鄉味。

「林記廣東粥」老闆林育全說，多年來賣的廣東粥都是現點現煮，而且不是以清水煮粥，特別是用豬大骨煮出的高湯，他還透露祕密武器是加了「魚酥」，湯頭融入粥中增加海味，吃起來鮮美盡在其中。

林育全表示，以前粥底煮到米粒都融化，客人還誤以為是粥水，所以現在從生米開始以慢火煮2個小時後，保留米粒口感，食材全都自己處理，不買現成配料，價格更親民，一大碗皮蛋瘦肉粥60元，吃在嘴裡，暖在心裡。

水米交融的粥品，與稀飯、泡飯不同，「林記廣東粥」提醒吃粥要領，粥品因綿密滑順，容易消化，因此食粥時避免殘留唾液混入，造成粥品分解酸敗，這是食粥大忌。

「當年到大陸學煮廣東粥，沒想到一賣20多年！」林育全還以手工製作Q彈的腸粉，吃起來滑嫩不油膩，很多客人點一碗廣東粥，再配上一盤腸粉，味蕾大滿足。

林記廣東粥

售價：皮蛋瘦肉粥60元、滑蛋瘦肉粥60元、荔灣艇仔粥80元、野菜牛肉粥85元、狀元及第粥90元、皮蛋牛肉粥80元

營業時間：上午11點到晚上11點

地址：台中市北區西屯路一段474號

公休：隔周休周日

電話：04-22083056

(中時 )

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