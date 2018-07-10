富商4年吃貴婦上千次 老婆看到「通姦行事曆」抓狂

富商偷情貴婦四年作做愛超過1千次，還做了「通姦明細表」，老婆得知後發火提告。(示意圖/達志影像)

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中時電子報

一名60歲蔡姓富商長期偷吃于姓貴婦，不料于女指控家中失竊的價值1192萬元的百達翡麗鑽錶，是被蔡男偷走的，蔡妻認為老公不缺錢根本不可能，經追問，蔡男才坦承偷吃于女，且4年嘿咻上千次，還做了1張「通姦明細表」，蔡妻得知當場發火，怒對2人提告通姦。

這名于姓貴婦多年前曾因遭色男詐騙上億元，登上媒體版面，2011年轉與蔡姓富商交往，還將家中鑰匙及大樓門禁磁扣交給蔡男，讓他自由進出家門，但2人去年分手後，蔡男並未歸還鑰匙及磁扣，事後于女指控蔡男趁她出國，闖入她家偷走10樣貴重珠寶、存摺及2人出遊的照片，包括市價1192萬2000元百達翡麗男鑽錶、市價338萬2500元勞力士玫瑰金女錶、以及淨重700公克、市價126萬7700元的金條。

于女後來多次打電話給蔡男要求歸還，蔡妻發現他神色慌張偷偷在一旁講悄悄話，便問到底發生什麼事？蔡男才吐實說他被于女指控是小偷，目前案子已進入司法調查。

蔡妻追問老公為何到于女家裡偷東西？蔡男才招認兩人共築愛巢，且發生多次性關係，事後還做了一張「通姦明細表」，附上于女的行事曆影本，只要2人做愛，于女就會在行事曆上註記。蔡妻看到2人從2011年11月至2017年1月，共偷情上千次，當場氣得火冒三丈決定提告。

但于女否認辯稱，那些做愛的註記不是她記載，且她的行事曆在那次家裡失竊也被偷了，蔡男僅提供影本給檢察官，她認為不知是誰在她的行事曆上註記，除非蔡男拿出行事曆原本來證明。

由於蔡男一直無法舉證2人有通姦的行為，檢察官認為全案僅有他一人的證詞，因此將于婦、蔡男一併不起訴。

(中時電子報)

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