獨家》入台四年頭一遭 「添好運」賣桌菜一手試吃報導

2018年07月10日 09:10 工商 姚舜

和億生活集團整合品牌資源，在〈添好運〉松山車站店預約6人桌菜，除了港點外並可吃到〈了凡〉的〈蜜汁叉燒〉。（攝影／姚舜）

新加坡米其林一星〈了凡〉的〈攻瑰油雞〉，如今也出現在〈添好運〉松山車站店的菜單中。（攝影／姚舜）

〈添好運〉松山車站店6人桌菜中的〈脆皮燒肉〉，除了可以「燒肉磚」形式呈現，也可以厚切成片出菜。（攝影／姚舜）

〈添好運〉的不敗招牌港點〈酥皮焗叉燒包〉，在松山車站店菜單上沒有缺席。（攝影／姚舜）

用荷葉包裹蒸製的〈羊城荷香珍珠雞〉，內餡中有肝腸提味，是細緻美點。（攝影／姚舜）

開胃迎賓盤中的〈櫻花蝦腰果〉，以各式堅果和鹹香的櫻花蝦搭配，吃來爽脆開胃。（攝影／姚舜）

〈碧綠竹笙百花卷〉用竹笙包的內餡有蝦漿、豬肉和馬蹄，〈添好運〉松山車站店以西式手法呈盤上桌。（攝影／姚舜）

〈壽果雪耳燉豬展〉為位上的養生煲湯，是用木瓜、銀耳、蓮子和豬瘦肉煲製。（攝影／姚舜）

〈好運蒸籠下午茶〉的大蒸籠內有小蒸籠，5種受歡迎的港點，價位398元起。（攝影／姚舜）

〈添好運〉松山車站店的〈楊枝甘露〉，除柚子果肉和芒果外，並有晶瑩的西米露。（攝影／姚舜）

以鮮奶椰漿為內餡的〈甜菜根綠豆卷〉，是以西式點心手法製作，形色味皆很 誘人，好吃又有創意。（攝影／姚舜）

〈紫米薏仁椰奶〉是以椰汁鮮奶為基底，甜湯內除有紫米和薏仁外，還加了湯圓豐富「內涵」。（攝影／姚舜）

李一龍（右）和陳錫潘一位負賣點心，一位負責熱菜，一起為台灣〈添好運〉持續研發推出新菜式。（攝影／姚舜）

台灣〈添好運〉也有「桌菜」啦！為了爭取更多不同客層到店消費，今（7/10)日開幕的〈添好運〉松山車站店以全新店型登場，同時6人共享的桌菜與「好運蒸籠下午茶」，是〈添好運〉入台4年來創舉，食家饕客與吃貨或「添粉」來到位在松山車站CITYLINK的新門市，不僅可以享用〈酥皮焗叉燒包〉、〈黃沙豬潤腸〉、〈香滑馬來糕〉和〈香煎蘿蔔糕〉等「港點4大天王」，更可在預約6人桌菜中嘗到採中菜西吃「位上」（即一人一份）出菜的精緻粵菜。

除此，代理引進〈添好運〉入台的和億生活集團並整合集團資源，將同屬集團代理引進、新加坡米其林一星餐廳〈了凡．油雞麵飯〉的招牌菜式融入到首次推出的6人桌菜菜單中。所以客人同時還可以嘗到〈油雞〉、〈叉燒〉與〈燒肉〉等〈了凡〉的招牌經燒臘菜式，使〈添好運〉松山車站店成為可同時提供港點、炒菜與叉燒的「完全餐廳」。

今天開幕的〈添好運〉松山車站店位在CITYLINK二樓，佔地48坪並設有82個座位，新餐廳裝潢明亮舒適且風格更時尚年輕。為了爭取聚餐型客人，店內並規畫有兩張6人圓桌的軟隔間包廂，同時推出了6人享用的桌菜菜單，以港點搭配粵菜再加上〈了凡〉的招牌燒臘菜餚匯萃成套，連開胃6碟加上圓籠雙粿2港點、加上甜品與「殺必死」招待的〈酥皮焗叉燒包〉，前前後後共14道菜式，雖稱不上宴席大菜，但倒也能吃飽兼吃巧。

桌菜中的〈玫瑰清油雞〉、〈脆皮燒肉〉與〈蜜汁叉燒〉，是新加坡米其林一星〈了凡〉

招牌燒臘，不必贅述。〈晶螢鮮蝦餃〉和〈鮮蝦菠菜餃〉則是〈添好運〉港點，以小圓籠盛裝上裝，更顯精巧。行政主廚陳錫潘研發設計的粵菜，因是採一人一份的「位上」型式出菜上桌，則如五星飯店粵菜餐廳採中菜西吃供應的套餐菜式，讓客人用餐體驗升了級。

〈翡翠醬皇松阪肉〉的松阪豬肉厚切成條塊狀，口感柔嫩猶有脆度與彈牙嚼勁。又名「麥片蝦」的〈星洲香口大草蝦〉是將爆香的麥片和鹹蛋過油輕炸的大草蝦一起拌炒成菜，上桌時鮮蝦上舖著滿滿的麥片，加上鹹蛋「助攻」，味道鹹香脆口。〈碧綠百花竹笙卷〉是在脆口的竹笙內包捲了蝦漿與豬肉末和馬蹄碎作餡，帶著薄芡呈盤上桌，粗料細作、堪稱精美。

以豬瘦肉並加了木瓜、銀耳和蓮子蒸燉的湯品〈壽果雪耳燉豬展〉，湯色清淺、味道濃鮮中帶有甘甜，是值得一試的養生煲湯。口感軟糯並帶有荷葉清香的〈羊城荷葉珍珠雞〉，取代了宴席中的〈紅蟳米糕〉角色，以米飯為食客增加飽足感，且風味亦優。

除了6人桌菜，〈添好運〉全台連鎖門市亦自即日起供應〈蒸籠下午茶〉，將熱門點心組合成套，大蒸籠內放著小蒸籠，吸睛搶眼，極具「眼球行銷」的功能。一份下午茶有５種點心，搭配〈港式奶茶〉或〈凍檸〉等飲品與〈楊汁甘露〉或〈紫米薏仁椰奶〉等甜品，每份398元起，成了市場首見的「港點下午茶」，是〈添好運〉全新賣點。

台灣〈添好運〉港點當家主廚「龍哥」李一龍，過去每一季都會推陳出新且新菜「絕不回頭重複」，這回配合新店開張，「龍哥」又出新點，其中用石蓮花與青豆仁作的〈石蓮花芥末蓮粉〉，以及融合西點廚技作的〈甜菜根綠豆卷〉，都用了台灣在地小農食材入饌，且風味口感都好，值得推薦一試。

(工商 )