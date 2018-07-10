【不斷更新】瑪莉亞攻台 國內交通航班異動一覽

2018年07月10日 09:10 中時電子報 戴安瑋

（不斷更新）強颱「瑪莉亞」飆速直逼北台灣，氣象局昨深夜發佈陸上警報，預計暴風圈於今日傍晚觸陸，風雨加大，瞬間暴風恐掀17級風，至11日上午離台，經過馬祖附近後登陸福建。目前國內交通、海空航班受到颱風影響情形，如下：

《航空》

＊華信航空10日國際及兩岸航線航班異動

台中-琉球 AE282/ AE283，延後23小時至7月11日起飛。

寧波-台中AE966，延後23小時至7月11日起飛。

相關航班異動將陸續更新，詳查華信航空網站www.mandarin-airlines.com或洽客服專線412-8008(手機加撥02)

＊中國南方航空公司

7/10（二）航班異動公告如下：

取消下午2點以後出發航班共5條航線10個航班

CZ3096/CZ3095 台北-浦東-台北

CZ3020/CZ3019 台北-桂林-台北

CZ3046/CZ3045 台北-南寧-台北

CZ3012/CZ3011台北-瀋陽-台北

CZ3052/CZ3051 台北-長春-台北

詳查南方航空官網 http://global.csair.com/，桃園機場 http://www.taoyuan-airport.com/，客服：02-2509-9555，南航全球服務電話：+86-4008695539 (全年24小時)

＊國泰航空/國泰港龍航空颱風航班訊息更新

今日(7月10日)及明日(7月11日)航班異動

7月10日

國泰航空

CX470/402/464/468/408 ,香港-台北 取消。

國泰港龍航空

KA482,香港-台北取消。

KA483,台北-香港取消。

7月11日

CX463/465/407/403/469 台北-香港取消。

颱風情況可能隨時有變化，請瀏覽官網或CX Mobile App，了解最新的航班動態。

《陸上交通》

＊台灣高鐵公司

今（10）日全線維持正常營運服務，各車次列車依時刻表發車，明（11）日營運模式，將於今（10）日晚間20時前宣布公告。

＊台鐵局

今（10日）16時前，台鐵局全線各級列車照常行駛。

昨已公布航班、鐵公路異動情形，如下

《航空》

樂桃航空

取消7月10日台北-沖繩往返航班（航班編號MM0921、MM0922、MM0925、MM0926）、仙台-台北航班（航班編號MM0775）、台北-東京羽田（航班編號MM0858）、沖繩那霸-高雄（航班編號MM0933）、高雄-沖繩那霸（航班編號MM0934）

遠東航空

7/10（二）航班異動公告如下：

【國內線取消之航班】

台北─澎湖FE8025/FE8027/FE027。

澎湖─台北FE8026/FE8828/FE8028/FE028。

台中─澎湖FE3355/FE3059。

澎湖─台中FE3060。

高雄─澎湖FE6087/FE087。

澎湖─高雄FE6088/FE088。

台北─金門FE071。

金門─台北FE8070/FE072/FE070。

台中─金門FE1059。

金門─台中FE1060。

17：29新增

高雄─澎湖FE6081/FE6085/FE6885。

澎湖─高雄FE6082/FE6086/FE6886。

台中─澎湖FE3055。

澎湖─台中FE3056。

【國際線取消及延飛之航班】

原7/10（二）海口─高雄FE190取消之航班，延至7/11（三）20：35起飛

長榮航空

10日下午往返桃園－沖繩BR186、BR185航班取消。

10日17:00以後至11日12:00所有由桃園機場、松山機場起降的班機將提前、延後或取消。

立榮航空

松山往返台東、花蓮航班，全日取消。

松山出發航班，中午12點(含)以後取消。

台中出發航班，下午1點(含)以後取消。

台南及高雄出發航班，下午4點(含)以後取消。

中華航空

7月10日異動

CI-120/121/122/123 桃園-琉球來回航班延至7月11日起飛，新航班編號為CI-3120/3121/3122/3123。

20:00後桃園起飛之歐洲、美加及澳洲航班，將提前至20:00前起飛。

華信航空

7月10日航班異動如下：

國內航線：

◎ 松山往返台東、金門、澎湖航班 14:00以後取消。

◎ 台中/高雄往返金門、澎湖及花蓮航班，18:00以後取消。

台灣虎航

7月10日最新航班異動情形如下：

-IT203 東京成田-桃園航班取消

-IT230/IT231/IT232/IT233 桃園-沖繩那霸往返航班取消

-IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班取消

-IT306/IT307/IT308 桃園-澳門往返航班取消

-IT505/IT506 桃園-曼谷(廊曼)往返航班取消

-IT216 桃園-東京羽田航班提前至15:45起飛，並改降至東京成田機場

-IT214 桃園-岡山提前至08:30起飛

-IT215 岡山-桃園提前至12:55起飛

-IT611 大邱-桃園時間不變，將改降至高雄機場預計22:50抵達

-IT255 仙台-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT2232/IT2233 桃園-沖繩那霸往返航班延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT213 大阪(關西)-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

-IT304 澳門-桃園延至7月11日，起飛時間另行公告

※以上飛航時間皆為當地時間，且為24小時制。

國泰航空

7月10日、11日航班異動如下：

7月10日：CX408, 香港-台北 取消。

7月11日：CX463/CX465/CX407/CX403/CX469 ,台北-香港取消。

颱風情況可能隨時有變化，請瀏覽官網或CX Mobile App，了解最新的航班動態

柬埔寨景成航空(JC AIRLINES)

7/10航班異動如下：

QD668/金邊台北/1505/1920

QD669/台北金邊/2015/2240

更改至 7/11

QD668 /金邊台北/0945/1400

QD669D/台北金邊/1500/1720

颱風期間景成航空相關航班資訊，請聯繫桃園機場遠東航空 03-3983170

《海運》

預估7/10共有10航線，計41航次停航：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

(2)臺北-平潭：全部停航(2航次)。

(3)馬祖福澳-福州馬尾：全部停航(2航次)。

(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

(5)南竿-東引：全部停航(1航次)。

(6)高雄-馬公：全部停航(2航次)。

(7)鳳鼻頭-小琉球：全部停航(2航次)。

(8)富岡-綠島：全部停航(16航次)。

(9)富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。

7/10、7/11：馬祖-馬尾小三通全線停航2航次、台東-綠島航線原則全線停航14航次、台東-蘭嶼航線原則全線停航8航次、後壁湖-蘭嶼航線原則全線停航8航次

7/10、11、12日：台華輪原訂往返高雄及馬公間航班全數取消，3天共5航次。

《陸上交通》

高速公路

高公局指出，會針對颱風時強風狀況實施應變作為，尤其主要影響的北部地區，特別提醒民眾注意國道1號汐五、五楊高架（汐止-楊梅）及國道5號頭城至蘇澳等2個路段，一旦平均風速達7級以上，將降低速限並禁止大型車行駛，若達10級以上，則將封閉禁止通行。

(中時電子報)