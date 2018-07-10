是否判死？ 南港女模命案 11點判決揭曉

去年3月1日，被告程宇犯下男港女模命案，士林地院審結，上午11時須判。（本報系資料照）

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南港女模命案，士林地院審結今（10日）上午11時宣判。被告程宇去年3月初，性侵殺害陳姓女模，犯案後還與女友持死者的信用卡，住豪華五星飯店爽遊台中，被捕後矢口否認犯案，嫁禍給梁姓女友，蒞庭檢察官求處死刑，強調只有執行死刑才能讓被害家屬走出陰霾，展開新生活。被告凶狠犯案，已屬最嚴厲的犯罪，且手法更是一次比一次更殘忍，就算長期監禁，也不足以矯正行為，建請法院判處死刑。

早在2013年，19歲的程宇（本名高廷宇）已犯下妨害性自主罪，法院判處有期徒刑5月，緩刑2年，後來在保護管束期間，他拒絕向市府衛生機關報到接受身心治療，遭檢察官撤銷緩刑。

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程宇開庭辯稱，不斷在網路上尋找女模，謊稱自己是跨國公司CEO，娶了Uber女司機，還在2013年12月間企圖性侵女直播主，但因女模剛好在生理期，改以打手槍，才肯釋放被害女子。直到隔年3月殺害陳姓女膜。

檢察官認為，程宇犯案手法愈來愈凶狠，最終以殺害女模被捕，開庭時還謊話連篇，至今仍否認犯罪，堅稱幕後主使是梁姓女友，也沒有被害人家屬道歉，絲毫沒有悔意，並引日本作家東野圭吾的《空洞的十字架》故事內容，聲稱只有執行死刑後，死者家屬才能展開新的人生。

辯護人開庭主張，程宇從小父母離異，導致行為偏差，屬於精神病患，主張應交由醫院鑑定後，予以減刑。

法院囑託台大醫院、台北榮總進行再犯風險評估，但兩所醫院均醫療無法評估司法再犯風險，拒絕鑑定，辯護人稱，法院未調查完備。

(中時 )

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