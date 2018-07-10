【不斷更新】瑪莉亞強颱逼近 10日停班、停課看這裡

2018年07月10日 09:08 中時 胡健森 、中時電子報/ 徐秀娥 、中時電子報/

強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，宜蘭成為最先停班停課縣市。宜蘭縣從今（10）日下午3點起停班停課，至於明天則視實際狀況晚間再行宣布。各地方政府也將陸續公布今日停班課最新情形，北北基、新竹縣市宣布今日16:00停班停課，苗栗縣、桃園市最新宣布，16:00起停止上班、停止上課，桃園市復興區另於今天中午12:00起停止上班、停止上課。《中時電子報》為您整理全台狀況一覽，總在全台有8縣市自下午3時起停班停課。

宜蘭代理縣長陳金德表示，依照中央氣象局的預報，預計在今天傍晚5點後宜蘭縣會颳起7級陣風，到了半夜就會出現10級陣風，原本下午全縣應該正常上班上課，但考量到需留一些時間時間返家做防颱準備，因此他決定依縣府下班時間，提前兩小時從下午3點開始停班停課。至於明天是否停班停課，則將在晚上7點前做出決定。

行政院人事行政總處公布全台是否停班停課狀況一覽如下﹕

◎基隆市

上午正常上班上課，16:00停班停課

◎台北市

上午正常上班上課，16:00停班停課

◎新北市

上午正常上班上課，16:00停班停課

◎桃園市

正常上班上課，16:00停班停課

◎新竹市

正常上班上課，16:00停班停課

◎新竹縣

正常上班上課，16:00停班停課

◎苗栗縣

正常上班上課，16:00停班停課

◎台中市

正常上班上課。

◎彰化縣

正常上班上課。

◎雲林縣

正常上班上課。

◎南投縣

正常上班上課。

◎嘉義市

正常上班上課。

◎嘉義縣

正常上班上課。

◎台南市

正常上班上課。

◎高雄市

正常上班上課。

◎屏東縣

正常上班上課。

◎宜蘭縣

上午正常上班上課，下午3點起停班停課

◎花蓮縣

正常上班上課。

◎台東縣

正常上班上課。

◎澎湖縣

正常上班上課。

◎連江縣

正常上班上課。

◎金門縣

正常上班上課。

(中時 )