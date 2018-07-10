【不斷更新】瑪莉亞強颱逼近 10日停班、停課看這裡

強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，宜蘭成為最先停班停課縣市。宜蘭縣從今（10）日下午3點起停班停課，至於明天則視實際狀況晚間再行宣布。各地方政府也將陸續公布今日停班課最新情形，北北基、新竹縣市宣布今日16:00停班停課，苗栗縣、桃園市最新宣布，16:00起停止上班、停止上課，桃園市復興區另於今天中午12:00起停止上班、停止上課。《中時電子報》為您整理全台狀況一覽，總在全台有8縣市自下午3時起停班停課。
宜蘭代理縣長陳金德表示，依照中央氣象局的預報，預計在今天傍晚5點後宜蘭縣會颳起7級陣風，到了半夜就會出現10級陣風，原本下午全縣應該正常上班上課，但考量到需留一些時間時間返家做防颱準備，因此他決定依縣府下班時間，提前兩小時從下午3點開始停班停課。至於明天是否停班停課，則將在晚上7點前做出決定。
行政院人事行政總處公布全台是否停班停課狀況一覽如下﹕
◎基隆市
上午正常上班上課，16:00停班停課
◎台北市
上午正常上班上課，16:00停班停課
◎新北市
上午正常上班上課，16:00停班停課
◎桃園市
正常上班上課，16:00停班停課
◎新竹市
正常上班上課，16:00停班停課
◎新竹縣
正常上班上課，16:00停班停課
◎苗栗縣
正常上班上課，16:00停班停課
◎台中市
正常上班上課。
◎彰化縣
正常上班上課。
◎雲林縣
正常上班上課。
◎南投縣
正常上班上課。
◎嘉義市
正常上班上課。
◎嘉義縣
正常上班上課。
◎台南市
正常上班上課。
◎高雄市
正常上班上課。
◎屏東縣
正常上班上課。
◎宜蘭縣
上午正常上班上課，下午3點起停班停課
◎花蓮縣
正常上班上課。
◎台東縣
正常上班上課。
◎澎湖縣
正常上班上課。
◎連江縣
正常上班上課。
◎金門縣
正常上班上課。
(中時 )