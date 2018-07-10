南港女模命案宣判前 家屬夜夜啜泣求法官判死

2018年07月10日 09:14 中時 李文正

士林地院審理南港女模命案，檢察官建請法院判處死刑，士林地院上午11點宣判，死者父母的委任律師表示，家屬案發後心靈一直處於剝離痛苦，不能相信所生的雙胞胎少一人，每晚啜泣，若不判死刑將無法撫慰傷痛。

南港女模命案發生在去年3月1日，被告程宇以拍攝宣傳照為由，誘騙被害陳姓外拍女模特兒到北市八德路四段一棟大樓內，先用手勒昏死者，性侵得逞後，再以死者背包背帶勒斃棄屍，事後還與梁姓女友到台中遊玩，嫁禍梁女是幕後主謀，檢方調查後發現，早在前一年12月間，還有另一名白姓女子受害，因生理期，程宇改以要求打手槍，依殺人、強制性交、強盜等罪起訴。

程宇自去年3月3日遭羈押至今，士林地院開庭審理，程雖坦承陳女死亡的事實，但否認故意殺人，辯稱是不小心勒死，並沒有性侵死者，幕後指使的人則是女友梁女，絲毫沒有悔意。

死者陳女的父、母親上次開庭，請求法官至少能判死刑，才能撫慰家屬的傷痛。陳父、陳母的委任律師說，陳父、母至今只要闔上雙眼，想到女兒被糟蹋、被殺害的痛苦，夜夜都在啜泣，1年多以來久久不能自已，心靈上都處於一種「被剝離的痛苦」，認為雙胞胎2人都活在世上，無法相信雙胞胎失去1人。

告代說，陳女的雙胞胎姊姊也是從事模特兒外拍工作，至今還在擔心自己成為下一個被害人，最後一次開庭，陳姊當庭痛哭，哽咽說不出話，由律師代為陳述。

律師轉述，陳女的家人，至今不敢接觸女兒任何東西，一想到雙胞胎女兒，沒辦法接受事情真正發生，看到程宇當庭辯稱，深覺可惡，如果殺人、性侵、強盜不是最嚴厲的犯罪，那什麼才是最嚴厲的犯罪。

(中時 )