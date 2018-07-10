三中案 檢批馬英九： 機關算盡 起訴求重刑

前總統馬英九。(中時資料照片)

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喧騰多時的前總統馬英九涉及三中案，台北地檢署今偵結，北檢認為，馬英九擔任黨主席期間，主導三中交易案，涉嫌賤賣黨產，致國民黨遭受約72億元損失，依證交法及背信等罪嫌起訴馬英九、前國民黨中央投資董事長張哲琛、總經理汪海清3人，並以3人飾詞狡辯、惡性非輕，請求法院從重量刑，以示警懲。

台北地檢署偵辦中影掏空案，搜索國民黨前行管會主委張哲琛、前中投總經理汪海清（中）住處等3地並約談兩人。汪海清18日晚間被移送北檢複訊。中央社記者王飛華攝　106年10月18日
台北地檢署偵辦「三中案」，25日傳訊中投公司前董事長張哲琛（前），釐清案情。中央社記者張皓安攝 107年4月25日

另前立委蔡正元在中影交易案時，侵占阿波羅公司款項，北檢依背信、侵占、洗錢等罪嫌起訴蔡元正及妻子、岳父3人，請求法院判處適當刑度。

起訴書指出，馬英九藉國民黨將依廣電法「黨政軍退出媒體」規定，於2005年12月前退出媒體經營名義，出售當時黨營中影、中廣等股權，未提報國民黨中常會、中投等公司董事會討論下，自2006年2月起低價賤售三中股權、舊中央黨部大樓。

前國民黨政策會執行長蔡正元。(中時資料照)

檢方認為，三中案導致中投公司損失中影股權損失18億231萬6650元、中廣股權損失15億5270萬391元以及其他公司的投權，合計損失38萬4932萬1438元，舊中央黨部大樓交易案損失5億9712萬8278元。

另檢方認為，中廣股權交易部分，已致應收股款債權28億4530萬元無法實現之消極損害。

檢方痛批，馬英九惑於權位，密室暗議，造成國民黨及國家社會重大損失，相關被告心存僥倖，或布置層層機巧名目與程序，掩人耳目移轉財產；或臨訟演練避罪循詞；或預置6000萬元鉅款以備訴訟，3人機關算盡，犯後飾詞狡辯，相互推諉，態度不佳，請求法院對馬英九3人從重量刑。

(中時 )

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