年改方向錯 孫大千曝10大嚴重後果「將像骨牌一個個發生」

圖為反年改抗爭，高喊假改革、真鬥爭口號，捍衛自身權益。（本報資料照片）

友善列印
中時電子報

年改7月1日正式上路，軍公教族群的退休俸被大砍，引發極大爭議。對此，前國民黨立委孫大千說，民進黨的一群蠢蛋自以為聰明的啓動了方向錯誤的年金改革，無疑是按下了台灣自動毀滅的開關。孫列出十個嚴重後果，並預言「將會像骨牌一樣一個接著一個發生」。

蔡政府完成年金改革的工程，不過新制上路後，反彈聲浪頻傳。全國公務員協會理事長李來希日前PO出一名退休人員的最新退役俸，被砍3萬2千，李說「才第一年酸民還要酸嗎？」憲兵上校退伍的彰化縣國彰健行協會理事長吳漢元以說生活支出跟經濟安排，都用預期月退俸來規劃，年金新制上路後收入月減2萬，但銀行貸款還有幾百萬，他已決定要賣土地還貸款。

然而，據聯合新聞網報導，國發會在年改立法完成前，曾委外研究年改對總體經濟及勞動市場的影響，報告直指年改確實可能對產業造成衝擊。國發會委外研究顯示，年改首先造成「家計部門消費減少」與「生產部門勞動成本提高」二項主要影響。因企業勞動成本提高，排擠勞工雇用，造成勞工薪資下滑；在產量與價格同時減少下，產值也跟著下跌，對國內ＧＤＰ產生不利影響。

對此，孫大千在臉書發文指出，民進黨的一群蠢蛋自以為聰明的啓動了方向錯誤的年金改革，無疑是按下了台灣自動毀滅的開關。孫點出10個嚴重後果，將會像骨牌一樣一個接一個發生。包括第一、台灣的內需市場將會大幅萎縮。第二、餐飲服務業及觀光旅遊業將陸續倒閉。第三、軍公教體系的人才開始大量出走。第四、年輕世代生育兒女的意願更加低落。第五、勞保年金改革難以避免，勞動條件必然雪上加霜。第六、產業勞動成本上升，競爭力下降。第七、弱勢族群人數擴大。第八、社會問題急速攀升。第九、台灣經濟開始䧟入螺旋式衰退。第十、台灣全面走向「均貧化社會」。

(中時電子報)

文章來源：孫大千Sun, Ta-Chien臉書

管碧玲接教長？鄭師誠：咱這個國家已經發瘋了
徐國勇接內政部？洪孟楷8字點破民進黨人事佈局
接掌內政部意願？徐國勇：颱風天… 內閣改組？賴清德視導災變中心避…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。