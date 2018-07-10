年改方向錯 孫大千曝10大嚴重後果「將像骨牌一個個發生」

2018年07月10日 09:33 中時電子報 謝雅柔

年改7月1日正式上路，軍公教族群的退休俸被大砍，引發極大爭議。對此，前國民黨立委孫大千說，民進黨的一群蠢蛋自以為聰明的啓動了方向錯誤的年金改革，無疑是按下了台灣自動毀滅的開關。孫列出十個嚴重後果，並預言「將會像骨牌一樣一個接著一個發生」。

蔡政府完成年金改革的工程，不過新制上路後，反彈聲浪頻傳。全國公務員協會理事長李來希日前PO出一名退休人員的最新退役俸，被砍3萬2千，李說「才第一年酸民還要酸嗎？」憲兵上校退伍的彰化縣國彰健行協會理事長吳漢元以說生活支出跟經濟安排，都用預期月退俸來規劃，年金新制上路後收入月減2萬，但銀行貸款還有幾百萬，他已決定要賣土地還貸款。

然而，據聯合新聞網報導，國發會在年改立法完成前，曾委外研究年改對總體經濟及勞動市場的影響，報告直指年改確實可能對產業造成衝擊。國發會委外研究顯示，年改首先造成「家計部門消費減少」與「生產部門勞動成本提高」二項主要影響。因企業勞動成本提高，排擠勞工雇用，造成勞工薪資下滑；在產量與價格同時減少下，產值也跟著下跌，對國內ＧＤＰ產生不利影響。

對此，孫大千在臉書發文指出，民進黨的一群蠢蛋自以為聰明的啓動了方向錯誤的年金改革，無疑是按下了台灣自動毀滅的開關。孫點出10個嚴重後果，將會像骨牌一樣一個接一個發生。包括第一、台灣的內需市場將會大幅萎縮。第二、餐飲服務業及觀光旅遊業將陸續倒閉。第三、軍公教體系的人才開始大量出走。第四、年輕世代生育兒女的意願更加低落。第五、勞保年金改革難以避免，勞動條件必然雪上加霜。第六、產業勞動成本上升，競爭力下降。第七、弱勢族群人數擴大。第八、社會問題急速攀升。第九、台灣經濟開始䧟入螺旋式衰退。第十、台灣全面走向「均貧化社會」。

(中時電子報)