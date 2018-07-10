隋棠為30元惹尪暴氣 被問三問句結局超展開

隋棠曝光老公暴氣全經過，閃瞎一票人。(翻攝自隋棠臉書)

友善列印
中時電子報

女星隋棠2015年甜嫁Tony，婚後生下一子Max及一女Lucy，湊成一個「好」字，而結婚有孩子後，隋棠幾乎把心力都放在家庭上，時常在臉書分享生活點滴，昨深夜她在臉書po文，透露好脾氣的老公Tony竟然暴氣，對她連丟3個問題，癥結點竟是她為了省30元犧牲了「某件事」，讓Tony不能接受。

隋棠昨深夜po文，透露上星期某天中午陪老公Tony去銀行辦事，結束後Tony準備回家拿健身設備去運動，她則打算分道揚鑣，直接去公司處理事情，便跟老公說：「等等我就直接從這裡搭車去公司看樣衣了哦！」，沒想到收到對方連三個問句「妳不先回家一下嗎？」、「妳走去路邊搭車會淋到雨吧？」、「妳很趕著要去嗎？」。

Tony拋三個問題給隋棠，讓她忍不住揶揄老公「是有那麼想要我陪他一起回家再出門嗎」，笑稱直接從銀行附近出發，車費可以省30元，沒想到惹Tony暴氣，回她：「那我給妳30塊，妳陪我開車回家。天啊，我們相處的時光比那30塊有價值多了吧！」，隋棠恍然大悟，甜蜜表示「都是30塊的錯」，直呼Tony這表現是「惱羞成怒的一種嗎」，粉絲看了則被閃瞎，羨慕留言「嫁對人就是這樣，好sweet」、「是閃文無誤！」。

(中時電子報)

點出SBS演唱會疏失挨轟 女星反擊… 翻版陳妍希床照4連發！事業線任…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。