隋棠為30元惹尪暴氣 被問三問句結局超展開

2018年07月10日 09:59 中時電子報 吳品瑤

女星隋棠2015年甜嫁Tony，婚後生下一子Max及一女Lucy，湊成一個「好」字，而結婚有孩子後，隋棠幾乎把心力都放在家庭上，時常在臉書分享生活點滴，昨深夜她在臉書po文，透露好脾氣的老公Tony竟然暴氣，對她連丟3個問題，癥結點竟是她為了省30元犧牲了「某件事」，讓Tony不能接受。

隋棠昨深夜po文，透露上星期某天中午陪老公Tony去銀行辦事，結束後Tony準備回家拿健身設備去運動，她則打算分道揚鑣，直接去公司處理事情，便跟老公說：「等等我就直接從這裡搭車去公司看樣衣了哦！」，沒想到收到對方連三個問句「妳不先回家一下嗎？」、「妳走去路邊搭車會淋到雨吧？」、「妳很趕著要去嗎？」。

Tony拋三個問題給隋棠，讓她忍不住揶揄老公「是有那麼想要我陪他一起回家再出門嗎」，笑稱直接從銀行附近出發，車費可以省30元，沒想到惹Tony暴氣，回她：「那我給妳30塊，妳陪我開車回家。天啊，我們相處的時光比那30塊有價值多了吧！」，隋棠恍然大悟，甜蜜表示「都是30塊的錯」，直呼Tony這表現是「惱羞成怒的一種嗎」，粉絲看了則被閃瞎，羨慕留言「嫁對人就是這樣，好sweet」、「是閃文無誤！」。

(中時電子報)