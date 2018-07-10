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北北基宜花 下午4時停止上班上課
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2018年07月10日 10:14
中時
葉德正
新北市政府表示，據中央氣象局資料，並經北北基共識，於上午10時宣布今(10)日下午4時停止上班及上課，市府將持續注意颱風動態，並發布相關訊息
(中時 )
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