北北基宜花 下午4時停止上班上課

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2018年07月10日 10:14 中時 葉德正

新北市政府表示，據中央氣象局資料，並經北北基共識，於上午10時宣布今(10)日下午4時停止上班及上課，市府將持續注意颱風動態，並發布相關訊息

(中時 )