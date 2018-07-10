TOPIK韓語測驗11日起報名

2018年07月10日 10:13 旺報 簡立欣

由財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）舉辦的「韓國語文能力測驗」（TOPIK），2018年下半年測驗將於7月11日至7月24日報名，10月21日（周日）在台北、台中、高雄三地考試。

TOPIK是受韓國國立國際教育院及駐台北韓國代表部委託，自2016年起由LTTC獨家在台灣辦理，每年上下半年各舉辦一次。

LTTC表示，台灣TOPIK報名人數年年增加，去年考生總人數已破萬人，較前年成長近50%；今年4月份TOPIK測驗共吸引約5千人報考，其中逾7成是19至30歲的年輕族群，可見韓流風潮持續延燒。

目前台灣除3所大學（文化大學、政治大學、高雄大學）設有韓文系所外，根據第二外語教育學科中心統計分析，106學年度高中「第二外語課程－韓語」選修人數已近7千人，比前一學年度成長逾40%；另根據外交部公告，台韓打工度假名額相互擴增一倍，吸引更多年輕人利用課餘、業餘時間學習韓語。

TOPIK係韓國官方研發的檢定測驗，分為兩個級數，TOPIK I是初級程度，測驗項目包括聽力、閱讀，測驗時間100分鐘；TOPIK II是中、高級程度，除聽力、閱讀外，另加考寫作，測驗時間共180分鐘。報考者可依自己能力選擇適合的級數，測驗結果可作為申請韓國留學、交換學生、就職、移民或自我評量所需的語言能力依據。

TOPIK台灣考區一律採網路報名。LTTC特別提醒擬報考者，報名時間世界各地不同，台灣考區報名期間比韓國早，切勿錯過。更多TOPIK報名資訊請至TOPIK台灣官網（https://www.topik.com.tw）瀏覽，或電洽LTTC韓語測驗小組(02)2362-6385分機253。

(旺報 )