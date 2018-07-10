強颱瑪莉亞快速接近！氣象局：傍晚5、6點觸陸

2018年07月10日 10:06 中時電子報 尉遲佩玉

(10:15更新)中央氣象局持續發布強烈颱風瑪莉亞的海上、陸上颱風警報，目前颱風的中心位置在宜蘭東方約490公里海面上，以每小時28公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑280公里。颱風暴風圈正快速向臺灣東北部近海接近，對彰化以北及花蓮以北及馬祖地區將構成威脅。未來此颱風中心強度有減弱的趨勢。氣象局預計，颱風七級風暴風半徑傍晚5、6點將觸及宜蘭東北角陸地。

目前台灣東半部沿海已有長浪發生，東半部、北部風浪逐漸增強，氣象局預計颱風從台灣北部近海通過的機率最高，七級風暴風圈今天傍晚5、6點會接觸陸地，北部、東北部將首當其衝，風雨明顯增強，今天深夜到明天上半天影響最大，明天中午颱風逐漸靠近馬祖附近，颱風通過馬祖後往大陸移動，強度就會迅速減弱。

雨量方面，由於颱風移動速度快，累積雨量不會非常高，今天下午之後間歇性降雨逐漸增加，新北、桃竹苗山區，預估總雨量可能達到500毫米；風力部分，今天白天的風力還不是太強，晚上之後，北部、東北部地區平均風力可達到七級、陣風十級。

陸上警戒區域：宜蘭、新北、基隆、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、花蓮及馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區域：臺灣北部海面、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及臺灣海峽北部航行及作業船隻應嚴加戒備。

豪雨特報：新北市、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率；臺北市、基隆市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、臺中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市、屏東縣山區、臺東縣山區有局部大雨發生的機率。

(中時電子報)