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三中案 前立委蔡正元涉中影案被起訴
中影案，國民黨政策會前執行長蔡正元遭起訴。（報系資料照 李文正攝）
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2018年07月10日 10:16
中時
陳志賢
台北地檢署今偵結三中案，除起訴前總統馬英九外，前立委蔡正元也因涉中影案被起訴。
(中時 )
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