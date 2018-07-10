張榮味61歲生日入監支持者相送

張榮味入監，支持者綁黃絲帶相送。（許素惠攝）

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張榮味（左二）入監前和支持者握手道別。（許素惠攝）
張榮味入監，出動大批警力戒備。（許素惠攝）

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠索賄弊案判刑8年確定，10日上午發監，大批支持者到雲林地檢署相送，張榮味與支持者握手道別，不少人投以擁抱，「張榮味加油！」聲不絕於耳，妹妹立委張麗善及女兒張嘉郡則哭成淚人兒，張報到前一刻說，他都交代好，謝謝支持者。

10日是張榮味61歲的生日，卻也是分別的日子，雖然是暫時的，仍令親友備覺感傷，張麗善在臉書PO文：「真想要大哭！」張10點報到執行，但支持者一早便陸續來到雲林地檢署等候張的出現，每人手綁黃絲帶，為張祈福，並期待他早日歸來。

張榮味約9點半現身，大批支持沿著虎尾農工的明正路外牆蜿蜒到雲林地檢署前，警方動員百餘警力維護秩序，媒體也大陣丈，張沒有多說什麼，只是不斷地向支持者說：「多謝」，有支持者也感傷地落淚，有人緊緊抱住張，「張榮味加油！」聲此起彼落，張麗善和張嘉郡陪著張榮味一一向支持者致謝，也禁不住哭得像個淚人兒。

張榮味握手道別支持者一路走了約半小時，進入雲林地檢署執行科報到前一刻才說：「我已經交代好了，感謝支持者支持！」經檢察官驗明正身，隨後搭上警備車前往雲林第二監獄執行。

張榮味雖然入監，但是另方面也已經聲請非常上訴，希望能為自己翻案。張麗善也再度重申，哥哥是清白的，卻受政治迫害，一定要為哥哥討回公道。

(中時 )

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