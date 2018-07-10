打毒秀 10隻警衛犬合體列隊超吸睛

2018年07月10日 10:33 中時 曹婷婷

台南市警察局舉辦「社區治安研習觀摩活動」，10日上午在文元國小結合學校、社區進行反毒、打詐宣導，10隻警衛犬列隊現身並表演「打毒秀」，展現警方強力掃毒決心。（曹婷婷攝）

台南市警察局舉辦「社區治安研習觀摩活動」，10日上午在文元國小結合學校、社區進行反毒、打詐宣導，10隻警衛犬列隊現身並表演「打毒秀」，展現警方強力掃毒決心，社區民眾熱情參與齊聲說讚。

為強化社區治安，台南市政府每年舉辦「社區治安研習觀摩活動」，今年由內政部核定績優北區正覺社區與市府共同辦理，活動最吸晴的莫過於警察局精心安排10隻警衛犬列隊進場，彰顯警察局全力動員打擊毒品之決心。目前全台南有33隻警衛犬，原本都是流浪狗，如今成為協助台南波麗士共同守護地方治安、預防犯罪宣導的秘密武器。

其中，由米克斯犬「麻吉」第一次公開表演「打毒秀」，獲得滿堂喝采。「麻吉」現於新營分局重溪所服務，身手敏捷，除了最基本的起立、坐下、趴下、握手外，更厲害的空拋接球與接飛盤都難不倒牠，也從不隨意進入派出所內，大多在門外駐守，如果有陌生人接近，立刻警覺叫吠，堅守自己的崗位。

此外，現場也安排由警察人員帶來的音樂響宴，由具有街頭藝人執照的新化分局組長陳瑞麟、有鋼琴王子稱號之玉井分局警員向翊銘、有警察歌姬封號之第五分局巡佐邱雁鈴共同帶來精采演出，讓與會人員沉浸在音樂之中，也讓平常帶給人剛硬的警察形象，更添一份柔情，拉近警民距離。

下午進行防(救)災模擬演練，由消防人員做專業解說並進行煙霧體驗、滅火訓練及緊急救護訓練等，提供民眾實際操作，學習正確的逃生、消防知識等。

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(中時 )