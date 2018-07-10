慣竊一口氣偷15斤生雞肉 被逮稱愛吃

經常在市場行竊的陳姓男子被逮獲時，攤商得知消息都趕來，將嫌犯團團圍住。（呂妍庭翻攝）

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中時

嘉義市警方日前接獲報案，指市場內有小偷，員警趕到時，陳姓竊賊已被攤商團團圍住，指責他常常到市場偷東西，終於被抓到了！雖然被眾人圍剿，陳姓竊賊卻一派輕鬆，被問到為何一次偷15台斤生雞肉？他竟嘻笑說因為愛吃雞，這點雞肉1個禮拜就吃得完，毫不在乎的態度讓警方很無奈，訊後依竊盜罪移送法辦。

市警局新南派出所警員林家萱、周蔚華、曾維國、實習生林宜蓁及朱建鑫日前執行巡邏勤務時，一早7點多接獲民眾報案說抓到小偷，員警抵達現場，從攤商口中得知，攤商的東西經常不見，加上陳男常在市場附近徘徊，早已被攤商盯上，大家人人自危。

當天一早，周姓雞肉攤老闆把一包15斤重的生雞肉送到姜姓攤商的自小貨車內，欲離去前發現陳姓竊嫌騎腳踏車靠近，鬼鬼祟祟還四處張望，見無人注意，火速打開把後車廂，將整包生雞肉拿走，正打算要逃離現場時，馬上被周姓雞肉攤老闆喝阻攔下，附近的攤商聽到偷吵鬧聲也跑出來幫忙追賊。

警方巡邏到場時，攤商已群情激憤，指責陳竊惡質、愛偷東西，害攤商平白蒙受損失，警方擔心場面失控，馬上把陳嫌帶回派出所做筆錄，訊問嫌犯一口氣偷15斤雞肉有何用途？陳竊卻嘻笑說自己愛吃雞肉，要拿回家煮來吃，還誇口稱1 5台斤雞肉他幾天就可以吃完，連警方也為之氣結。

(中時 )

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