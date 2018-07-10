丁守中與33名議員參選人合體 誓言光復台北

國民黨台北市長參選人丁守中今穿著輕鬆，與黨內議員提名人合體拍攝宣傳照，全體比出「丁丁」手勢，誓言藍營市長、議員全壘打。（陳燕珩攝）

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年底選戰逼近，國民黨台北市長參選人丁守中今赴市議會，與33名黨內議員提名人合體拍攝宣傳照，全體一致穿上KMT上衣和競選背心，比出「丁丁」手勢，宣示藍營團結一心，不只議員選戰要全壘打，更要把丁守中送進市府，讓藍營重返市長寶座。

選戰倒數4個月，丁守中今到議會拍攝競選照，議員老將、新秀幾乎全數到齊，陸續拍攝大團體照、6選區合照，以及丁與各議員的雙人合照。丁守中今脫下「正裝」，穿著牛仔褲配T恤，與議員參選人一起拿「愛心」、「讚」手版，比出「丁丁」手勢，展現團結和活力。

不過，有藍營基層擔心，丁守中一直無法拉開與柯文哲的民調差距，且選情熱不起來，甚至稱丁採「佛系戰法」，被問及是否會調整選戰策略。丁守中今表示，會按照選戰步驟一步步來，絕對全力以赴，選舉既然是選戰，就不會是「佛心來著」，選戰有各種各樣打法，會照節奏一步步加溫。

面對柯文哲不斷與網紅、藝人合作，成功創造話題和點閱率，網路聲量居高不下。丁守中不以為然說，「柯文哲會作秀、丁守中會做事，」他舉例，悠遊卡之所以能變成小額消費的電子錢包，是因他在立委任內提案通過「電子票證發行管理條例」。

他進一步說，現在悠遊卡發行量超過3750萬張，每天超過百萬人使用，每年小額消費創造156億元，合作店家超過1萬家，創造很多年輕人就業。他反問，柯文哲跟網紅拍影片，對市民薪水的提升和就業有幫助嗎？

有議員建議，包括電子票證發行和騎機車要戴安全帽等政策，都是丁任內推動的，應主動宣傳讓市民知道。丁守中聽聞說，近期會整理過去推動的政策，以及未來對台北的願景，用漫畫和動畫等方式呈現，讓更多年輕人看到。

(中時 )

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