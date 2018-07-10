豈止進化 Nissan New X-Trail 改變深得人心

2018年07月10日 10:26 中時電子報 綜合報導

SUV現正夯，但消費者該怎麼選?選帥氣、比配備、要滿滿的大空間…

嗯！這些都很重要，但你可知道現在的消費市場買車最重視的選項是什麼？答案是：安全！

經歷過早年購車的配備大戰，現在的消費者更理智也更成熟。除了重視車本質，不少人更把安全列在首位。畢竟車輛是乘載寶貴生命的交通工具，家人、朋友、客戶成了座上賓，重點的先後排序自然了然於心。

然而安全不是口號，更必須是具體的實踐。因為精彩生活中總充斥著冒險與挑戰。有安全相挺，你才能冒更大的險！

新改款登場的New X-Trail，在既有的舒適、可靠、高機能…等基礎下，更進一步針對消費市場最重視的安全配備加強著墨。重新整合後的強勢產品力，不僅強壓對手，更成功擄獲消費者的心。

口說無憑，就讓數字來證明！Nissan X-Trail 以高達81.4萬輛的驚人銷量，勇奪2017全球SUV銷售男霸萬(NO.1)，強壓德、日同級距勁敵。重點來了，現在的消費者如此精明;再說那同級距對手各個可都不是吃素der～ 那麼New X-Trail全面勝出的魅力究竟何在?！

X級超美學: 汽車是科技的產品，要表現科技美感，很簡單！賦予超越當代的設計語彙便成功了一半。New X-Trail以源自Concept car的V-Motion設計概念，成功詮釋前衛風格，肌理分明的車身曲線更形塑出SUV不可或缺的霸氣與動感。改款透過重點式進化，導入新式迴力鏢LED日行燈、環車鍍鉻件、鯊鰭天線、切削鋁圈…等質感大幅進化之餘，嶄新風貌簡直帥到沒朋友！(同級哭哭)

New X-Trail揉合概念車V-Motion設計理念，體現未來、風格前衛。新導入的迴力鏢LED日行燈、保桿/氣壩與霧燈組成了視覺焦點。（中時電子報提供）

迴力鏢式LED尾燈前後呼應！流暢車身下的肌理線條，更教SUV的霸氣風範藏不住。（中時電子報提供）

不只如此，New X-Trail的進化乃表裡一致，座艙內除了肌膚常觸及的部位採用舒適的軟質塑料，駕駛座上更換上新款跑車式樣平底方向盤，享受人性多功便利以外，更有利判位且方便駕駛者上下車，更棒的是那扎實握感令人愛不釋手。

X級最安全: 這年頭，大家都在講安全！雖然，行車安全是門高深的學問，但只要做到1.完整的主被動安全2.更精確完備的情報3.減低駕駛者負擔這三件事，就能提高安全，大幅降低/避免意外傷害。

New X-Trail全車系配備VDC動態穩定系統，全天候監控車身動態，並整合動力/制動，在關鍵時刻減低失控風險；而隨侍在側的3A全時防護(AEB主動引擎煞車+ATC主動過彎循跡+ARC主動抑震)、HAS斜坡輔助更是駕駛者安心駕馭的最佳助手。

所謂行船走馬三分險，又謂馬路如虎口！行車安全不能靠運氣，配備NIM智行科技同行，有效降低風險、馬路三寶立馬退散。（中時電子報提供）

交通意外多半來自人為疏失，藉由先進科技的輔助可有效降低意外發生的機率與風險，一起來看看當代車用安全科技進化到什麼程度吧！（中時電子報提供）

交通意外多半來自人為疏失，藉由先進科技的輔助可有效降低意外發生的機率與風險，一起來看看當代車用安全科技進化到什麼程度吧！（中時電子報提供）

不過對駕駛來說，更有感的應該是LDP車道偏移預防、BSW盲點警示，前者除了警告外更主動輔助車輛返回車道，後者則大幅降低行車盲點的潛在風險。

不只這樣，改款X-Trail更新增ICC智慧定速控制，透過雷達監控自動維持與前車安全車距，有效降低駕駛者負擔、長途行車更輕鬆。搭配IEB/P-IEB(防碰撞急煞)，在緊要關頭主動介入煞車，降低意外風險。而國產車首見的EAPM油門誤踩緊急輔助會在低速時駕駛誤踩油門間主動煞車。新聞常見的操作不慎暴衝事件不會找上門。當然，X-Trail還有Zone Body高剛性車體、6SRS氣囊為你和家人守住最後防線。如此固若金湯的主被動安全讓種種行車風險通通退散！安全隨行，才能讓你放膽冒更大的險。

X級hen舒適: 現在的消費者胃口已被養大，沒有高質感的內裝何以說服貴客買單。New X-Trail用大量軟質塑料、鋼琴木優質選材，營造超越百萬級SUV的雍容器度，配合先進科技氛圍，開門一見傾心。然而，座艙華麗的堆砌並不難，能將乘員的乘坐舒適貼心顧及了才叫學問。X-Trail配置專利3D超體感紓壓皮椅，充足的椅面支撐與高密度泡棉可降低脊椎壓力，有效減低長途駕乘疲憊。不只這樣，座艙配置劇院級視野，有效提高後座舒適與減少幽閉感，搭配採光更好的全景天窗，視野不受限、旅程超加分。

鷗翼式的儀表控台設計帶來無壓力的開闊視野，搭配大量運用的軟質塑料、鋼琴木飾板與新增的跑車方向盤，營造出高質感的座艙氛圍。（中時電子報提供）

專利3D超體感紓壓皮椅，椅面支撐與高密度泡棉有效減輕脊椎壓力，長途駕乘疲憊降低近30%。（中時電子報提供）

全景式天窗採光更佳、視野更好，於旅程的歡樂程度上絕對加分。（中時電子報提供）

假日要血拚、又要露營…現代人好忙！恨不得多隻手的心情X-Trail懂，感應電動尾門總能助你一臂之力～貼心。（中時電子報提供）

假日要血拚、又要露營…現代人好忙！恨不得多隻手的心情X-Trail懂，感應電動尾門總能助你一臂之力～貼心。（中時電子報提供）

要問New X-Trail還有什麼吸引人的超推配備？那絕對當屬感應式電動尾門。過去只見於豪華高價車的專屬配備，現在變得更親民。不是用來炫耀，當你雙手掛著血拼戰利品，恨不得自己多一隻手時，便會由衷的感謝它。你把腳伸進後保桿下方輕輕搖晃一番，尾門即自動開啟，輕輕鬆鬆且姿態優雅，真的超推。

4.X級強動能:針對SUV的動能需求，X-Trail提供2.0L/2.5L兩款排量選項，以搭載廠內代號QR25DE引擎的2.5L車型來說，此動力心臟除具備高可靠度外，在雙VTC連續可變汽門的助益下，燃效再提升，輸出可達170ps/23.6kgm水準，特別是中低轉速域爆發的豐沛扭力，讓高負載頻率較高的SUV顯得格外好用。

中低轉速即可湧現的豐沛扭力是X-Trail動態一大特色，其令人滿意的動能延展性更造就每一趟快意旅程。（中時電子報提供）

2.5升自然進氣引擎配置雙VTC連續可變汽門科技，燃效再提升，具備170ps/23.6kgm最大輸出，搭配X-CVT無段變速系統，帶來動能/節能兼具的亮麗表現。（中時電子報提供）

與之搭配的是X-CVT無段變速箱，除了具備連續可變齒比所帶來的平順動能傳遞，為舒適性加分，高達7.0:1的傳動比，更具備了加速帶勁的優勢。再加上更寬的轉速鎖定域、輕量化與新世代的低摩擦係數設計，連消費者最在意的油耗表現都顧到了。官方公布12.4km/L(2.5L)及13.8km/L(2.0L)的平均油耗實屬優秀。堪稱是SUV界裡動能/節能兼顧的模範生。

5.X級高機能:古時兵器有著一寸長一寸強之說，用在車身軸距道理也相通。X-Trail長達2706mm超大軸距所營造的舒適空間，上座後立即有感，頭部/膝部/橫向空間表現完勝同級。舒適以外，空間機能更是SUV車講究的重點，除了寬大後行李廂、4/6分離後座椅背外，透過後廂隔板的組合與運用更可衍生出3X3X3=27種空間變化，強大機能實在狂，方便管理行李，休旅生活超好用。

標準模式下的行李空間已屬寬大，放下一家子的歡樂傢私不成問題；有高乘載需求可放倒4/6分離後座椅背，大幅提升載物機能。（中時電子報提供）

透過巧妙的後廂隔板設計，依需求最多可創造出多達27種隔間變化。（中時電子報提供）

試駕實戰! X-Trail果真好犀利！

透過此番試駕，New X-Trail優秀的行路品質與豐沛動能再次贏得眾人好感，不過以駕駛者視角來說，包括ICC智慧定速、LDP車道偏移預防、BSW盲點警示、AVM環景輔助及RCTA倒車來車警示..等多項NIM智行科技輔助更是格外受用。拿ICC來說，當行駛在車流上時(32-144km/h作動)，只需按壓方向盤上的ICC智慧定速、接著Set+/set-設定車速，儀表上的小綠車圖示即表示catch到前車，系統開始自動緊跟前車，還可三段控制車距，便利程度堪稱是初階的自動駕駛輔助科技，能大幅減少駕駛者負擔，超人性超好用，保證一試上癮。

生活繁忙的現代人迫不得已有時連開車都沒法好好專心，這時藉由科技的輔助可在關鍵時刻幫大忙。但再人性的科技也僅止於輔助，道安責任最終還是要回歸駕駛者身上。（中時電子報提供）

ICC智慧定速操作十分簡易，按下啟動鍵→設定車速→設定車距→享受舒適便利自動跟車。（中時電子報提供）

新式三幅跑車式樣方向盤不僅跑格強烈，多功設計更讓手不離盤即可操作多數功能，人性又安全。（中時電子報提供）

此外，LDP車道偏移預防、BSW盲點警示也是行進間的輔助好物。我們刻意行進間(70km/h以上)偏移車道(未打方向燈)、模擬疲勞或疏忽，系統微攝影機偵測路面標線，即刻發出警示聲並對左或右側輪施加制動力，以協助修正行駛路線，降低意外風險。至於BSW盲點警示則在每當有後方車輛進入駕駛盲區，A柱上的警示燈號立即閃爍提醒，對國內繁忙的交通環境可說是格外受用。

BSW盲點警示在後方車輛進入駕駛盲區，A柱上的警示燈將閃爍提醒，是繁忙交通環境中的好幫手。（中時電子報提供）

360度AVM環景輔助透過環車微攝影機讓駕駛完全掌握車外狀況，停車時超安心。

360度AVM環景輔助透過環車微攝影機讓駕駛完全掌握車外狀況，停車時超安心。

你一定看過車輛暴衝的新聞，其實當中屬人為因素居多。EAPM油門誤踩緊急輔助透過前、後保桿的雷達感知器偵測障礙物，在撞擊風險產生時主動煞車、降低意外發生的風險，三寶絕對不是你。（中時電子報提供）

面對SUV一級戰區，New X-Trail全面升級再進化，更豪華、更舒適且更安全，固若金湯的防護科技，陪伴你生活中冒更大的險。（中時電子報提供）

值得一提的是，在都會區停車是許多駕駛者的罩門，X-Trail配備的AVM環景輔助及RCTA倒車來車警示堪稱是最佳小幫手，微攝影機環伺的AVM輔助，讓你0死角完全掌握車外狀況，還可切換視角，停車時超安心。看似雞婆的RCTA倒車來車警示更可避免倒車不慎遭到來車追撞的風險，讓安全滴水不漏。

至於EAPM油門誤踩緊急輔助，基於安全考量無法實測，該系統透過前、後保桿的雷達感知器偵測障礙物，當慢速移動/停車時(15km/h以下)有撞擊風險而車主未煞車、甚至誤踏油門踏板，即發出警示聲並協助煞車，降低意外發生的風險。這項配備的好不必我說，當然狀況最好別發生，而一旦發生了救你一回，就什麼都值得了。

(中時電子報)