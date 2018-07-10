強颱瑪莉亞襲台！北北基今下午4點起停班停課

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2018年07月10日 10:42 工商 張欣蓉

受制於「瑪莉亞」強颱持續朝台灣逼近，根據行政院人事行政總處官網最新資料，今(10)日北北基下午4點後停班停課，宜蘭縣則為今下午3點起停班、停課。

另外，提醒民眾做好防颱準備，且於颱風期間儘量避免從事登山及海邊觀浪等活動，並隨時留意氣象局提供之天氣警特報訊息。

(更新時間上午10:24)全台最新停班停課一覽：

【北部】

基隆市 今天下午04:00起停止上班、停止上課。

臺北市 今天下午04:00起停止上班、停止上課。

新北市 今天下午04:00起停止上班、停止上課。

桃園市 今天照常上班、照常上課。

新竹市 今天照常上班、照常上課。

新竹縣 今天照常上班、照常上課。

苗栗縣 今天照常上班、照常上課。

【中部】

臺中市 今天照常上班、照常上課。

彰化縣 今天照常上班、照常上課。

雲林縣 今天照常上班、照常上課。

南投縣 今天照常上班、照常上課。

嘉義市 今天照常上班、照常上課。

嘉義縣 今天照常上班、照常上課。

【南部】

臺南市 今天照常上班、照常上課。

高雄市 今天照常上班、照常上課。

屏東縣 今天照常上班、照常上課。

【東部】

宜蘭縣 今天下午03:00起停止上班、停止上課。

花蓮縣 今天照常上班、照常上課。

臺東縣 今天照常上班、照常上課。

【外島】

澎湖縣 今天照常上班、照常上課。

連江縣 今天照常上班、照常上課。

金門縣 今天照常上班、照常上課。

(工商 )