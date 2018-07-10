瑪莉亞颱風來襲 基隆部分學校開放停車

2018年07月10日 10:45 中時 張穎齊

基隆市政府為因應瑪莉亞颱風來襲，為提供低窪地區民眾需求，市長林右昌特別指示市屬學校於颱風期間開放停車空間，下列學校於宣布颱風停班停課時間，將配合開放停車，惟礙於停車管理及人員安危考量，請使用民眾配合入校及離校時間，其餘時間不開放進出。

仁愛區：

(1)南榮國小(開放40個車位)─全天開放入出場至恢復上班上課時間。

(2)尚智國小(開放30個車位)─全天開放入出場至恢復上班上課時間7時前。

(3)南榮國中(開放20個車位)─全天開放入出場至恢復上班上課時間。

暖暖區：

(1)碇內國中(開放40個車位)─入校：7月10日18時後。離校：7月12日7時前。

(2)暖暖國小(開放40個車位)─入校:7月10日17時~21時。離校：7月12日6時~7時。

中山區：

(1)中華國小(下校區停車場，開放70個車位)─全天開放

(2)中和國小(開放球場及斜坡車道，20個車位)─入校:7月10日17時~19時。離校：7月11日14時~16時。

(3)德和國小(開放前庭停車場30個車位)─入校：7月10日18時前；離校：7月11日17時前。

(4)聖心國小(開放15個車位)─入校：7月10日17時~21時。離校：7月12日6時~7時。

七堵區：

(1)百福國中(開放30個車位)─全天開放入出場至恢復上班上課時間。

(2)七堵國小(開放校門口停車場30個車位)─入校:7月10日17時以後。離校:7月12日7時前

(3)五堵國小(開放45個車位):全天開放入出場至恢復上班上課時間。

(4)堵南國小(校旁河堤邊道路約30~40輛，一般辦公停車位約6個)─入校:7月10日14時~17時。離校:7月11日14時~17時。

安樂區：

西定國小(開放20個車位)─入校:7月10日18時前。離校：7月11日16時前。

市府教育處表示，各級學校因應颱風開放空間停車，然因暑假期間校園管理人力較少，民眾如有停車需求仍須評估注意安全並配合公告辦理，停放期間車輛如有任何毀損毀（樹枝砸傷、淹水等），學校不負保管、毀損責任；並請車主務必於擋風玻璃留下聯絡電話。

(中時 )