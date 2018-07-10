子弟兵傳多人入閣 謝長廷：管是報派 徐沒正式發表

駐日大使謝長廷。(曾薏蘋攝)

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對於內閣人事，傳出謝系子弟兵民進黨立委管碧玲將接教育部長及行政院發言人徐國勇將出任內政部長；駐日大使謝長廷今表示，管碧玲是報派、徐國勇還沒正式發表。

以往新文化工作隊研習營，與謝長廷交情不錯的台北市長柯文哲也會應邀出席，這次因為民進黨台北市長選舉已推自己人，且還是謝系子弟兵姚文智，姚也受邀演講，因此這次並未邀請柯文哲。

也是新文化研習創辦人的謝長廷今出席「新文化研習營」活動，演講前，被媒體問到最近傳出的內閣人事，不少來自謝系子弟兵。

謝長廷說，管委員很優秀，長年在教育委員會，也關心文化，這還是報派；至於徐國勇也是還沒正式發表，坦白講，他在發言人部分，表現非常優秀，反應也快，對問題的掌握，跟媒體互動，都幫了很大的忙，「至於是不是會調走他，我就不曉得了」。

至於管碧玲是否有變數，或新系派系問題？謝長廷表示，本來就沒有證實啊，消息出來了發現不對，又說一定怎麼樣，還在報派階段。

在台北市長選舉部分，民進黨參選人立委姚文智也是謝系子弟兵，這次是否會出面幫忙？謝長廷表示，這次回來不方便談選舉的事情，選舉事情要等他請假再談選舉。

這次回來，是否已和總統見面？他四兩撥千斤表示，「我回來都會見各級長官。」

(中時 )

外交部：我駐史國大使陳經銓意識… 內閣改組？徐國勇：我沒接到通知…

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