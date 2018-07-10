影)女不滿打針技術不好大鬧診所 醫師被吼到快哭！

男醫師被1對男女吼到崩潰，還遭回嗆：「管你家死幾人。」（圖／翻攝爆料公社）

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中時電子報

有網友在《爆料公社》貼出一段影片，指出本月8日晚６點21分，新北市蘆洲區長安街283號1樓的診所，有一對男女因為護理師打針技術不佳，與護理人員起口角，男醫師為了捍衛護理師，一度表示不願意為女病患看診，不料引發對方情緒失控大鬧診所。

影片中男醫師一開始無奈坐在椅子上，女病患前夫則拉住手腕，男醫師低聲下氣說：「你不要對我小姐兇啦！」，女病患前夫則幫腔「你做一個醫生，怎麼對病人這麼壞？」男醫生無奈回說：「大家是互相的，我已經很忍讓了好不好，她一直對我發脾氣…」

此時女病患失控大吼：「你們有賴森斯嗎(License,證照)？你要我踢爆你的醫院，護士都有賴森斯嗎？」。男醫生這時看似情緒崩潰哽咽說：「你不要對我大小聲，我家有很多事情，我阿嬤過世我很煩可以嗎？」。

沒想到女病患竟回：「我管你家裡死幾個人，叫石醫師來，你現在叫石醫師來，跟我道歉。」男醫生拗不過：「我跟你道歉，那我要走了可以嗎？」但女病患仍不罷休，大吼「我管你家死幾個人，叫你們院長來。」。

女不滿打針技術不好大鬧診所 醫師被吼到哭！（影片取自：爆料公社）

男醫生這時看似聲音都快哭了說：「我沒有對不起你，你不要這樣子對我好不好…」，但女病患這時不但沒有同情，反應更是激烈大吼：「你有對不起我！你說拒看我！你一個醫生怎麼可以講這種話，一個醫生怎麼可以拒看病人！」

網友看到影片都氣炸，紛紛留言「這樣的態度，醫生、院長⋯雖然你們是弱書生，但請你們硬起來，不用跟他訂咕支，尋求法律」、「飛踢都不夠洩怒」、「不是生病嗎？還能潑婦駡街 現在醫療真是太沒尊嚴」。

(中時電子報)

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