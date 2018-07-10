陳芳明指用管是內閣危機 管媽：同志間距離有時比星球遙遠

教育部長傳出民進黨立委管碧玲接任，政大教授陳芳明在媒體投書表達意見。對此，管碧玲則在臉書發文回應，「學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。」（本報系資料照片）

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教育部長傳出民進黨立委管碧玲接任，政大教授陳芳明在媒體投書，「如果這個消息變成事實，凸顯蔡政府嚴重缺乏人才；管並不熟悉台灣的教育生態環境。這項任命將是賴內閣的危機；管碧玲則在臉書發文回應，「學者從政無私交，同志之間的距離，有時候真的比星球還遙遠。」

陳芳明還指出，「短短半年，折損了三個教育部長。如果處理台大校長未見成效，管碧玲恐怕也要下台吧。這會不會出現雙管齊下的局面？」

管碧玲今在臉書回應，「芳明兄：我用高度的政治能力，完成了重大的教育理想。」

她說，「教育部長的事要靠機緣，擦身而過也司空見慣。」陳應不知道她是一個專任學者從事業餘政治的身分，至今還在大學兼課，「我是仍在高教現場的人，芳明兄必不瞭解，龍應台、陳映真的作品，都還是我課堂上的指定教材！」

管說，陳也一定不知道她是全國保護文化資產第一名的團隊領導人，當年那個勇敢擋住推土機，搶救華山特區的團隊，那正是她的團隊。如果沒有政治能力，可以阻止得了200億預算要蓋立法院的工程部隊，留下這一塊文化基地嗎（雖然現在的營運模式我不滿意）？「具有政治能力的文化人、具有政治能力的學者，放眼藍綠兩黨，能有幾人？芳明兄怎知：女博士女學者參選區域立委，民進黨至今我仍是唯一一個」。

管碧玲也列舉她在立法院兩屆蹲點教育文化委員會重大教育政績反問，「以上這些政績有涉政治立場嗎？」

(中時 )

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