低碳減塑優質環境 南市環保局展示8年成果

台南市政府環保局10日在永華市政中心舉辦「低碳減塑優質環境8年成果展示會」，展示各項減塑成果。（洪榮志攝）

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台南市政府環保局推動低碳減塑8年有成，10日在永華市政中心舉辦「低碳減塑優質環境8年成果展示會」，除展示各項減塑成果，還邀請推動減塑的民間團體及便利商店等業者分享減塑經驗，希望將減塑運動推展至各行各業及每個家庭，促使民眾養成自備購物袋、不用塑膠袋的好習慣。

受邀分享減塑經驗的團體與商宣，分別有主婦聯盟監事林享玉、家樂福公司公關陳依芳、全家便利商店南區營業組長林育平、QC館創辦人朱學傑、小巷裡的拾壹號店長陳聖夫、LisaBazaar 莉莎市集創辦人Joely等。

環保局指出，台南市的PM2.5年平均值濃度2011年為36.7ug/m3，逐年下降至2017年25ug/m3，改善幅度達到32％；PM10年平均值也自2015年開始低於空氣品質標準，預計今年環保署將公告台南市為符合空品標準的二級防制區。

至於2017年台南市轄內河川未（稍）受及輕度汙染長度為278.9公里，較2011年增加53.8公里。其中，二仁溪嚴重汙染比例2003年高達100％，2017年則為19.8％；二仁溪生態調查顯示2015年魚種為39種，較2008年增加56％，近來更發現鰻苗洄游，逐步實現本市「水清魚現、永續臺南」的願景。

此外，垃圾清運量也由2011年的30萬8179公噸，降至2017年為24萬8062公噸；資源垃圾回收率由2011年50.85％增至2017年63.05％。

(中時 )

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