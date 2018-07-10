大群館不能當宿舍 教團：大人政治鬥爭 學生成祭品

2018年07月10日 11:16 中時 林志成

「大人選舉鬥爭，學生何辜當祭品？」台北市政府認定文化大學大群館不能當學生宿舍，全國教育產業總工會新北工會等教團今天帶著文化大學師生召開記者會，要求將緩衝期由2個月改成2年，讓學校、學生有充分時間因應，減少衝擊。

全教產新北工會理事長黃耀南表示，大群館有420個宿舍床位，現在不能當學生宿舍，學生必須到其他地方租屋，付出的代價相當沈重。文化大學原本規畫新生有1714個床位可抽，現在只剩1294床，預估107學年新生的中籤率，男生從60％降至38％。

黃耀南指出，他外甥女今年考上文化大學，因為大群館事件，現在提前在校外仰德大道周遭找房子，一問之下發現，租一個房間每月要1萬元，而且合約一次簽1年、一口氣要繳13萬元（另1萬元是押金），如果經濟狀況不是很好，怎麼負擔得起？

大群館不能當學生宿舍，台北市政府說可以提供北投士林科學園區的專案住宅讓學生住宿，但學生必須通勤上學。據統計，101年至106年6月，陽明山仰德大道發生733件車禍，造成17死60傷，其中機車涉入有579件、占78％。如果文大學生住在北投士林科學園區的專案住宅，每天必須騎機車或搭公車上學，增添不少風險。

文化大學學生黃郁庭說，對於大群館不能當學生宿舍，他們相當無奈，希望大人間的政治操作，不要影響到學生住宿權益，這件事情應該盡快獲得解決。

文化大學大傳系副教授王祥郁表示，在陽明山地區，依規定只能有低密度、中密度的住宅，他很懷疑，依照這樣的標準，文化大學周遭有那個地方可以當學生宿舍？他沈痛呼籲，相關單位應該找出妥善的解決方案，以維護學生權益。

家長代表、新北市家長聯盟理事長蘇祐晟說，大群館主要是給大一新生住宿，現在不能用了，沒有抽到宿舍的同學，家長擔心的是高額的房租，大群館一學期1萬8000多元，可是在文化大學附近的民間住宿一學期高達4、5萬元。另外，家長們還擔心剛上大學的孩子住在外面產生的種種不便及危險。

(中時 )