大群館不能當宿舍 教團：大人政治鬥爭 學生成祭品

全國教育產業總工會新北工會等教團今天帶著文化大學師生召開記者會，要求相關單位盡速解決文化大學宿舍問題。（林志成攝）

友善列印
中時

「大人選舉鬥爭，學生何辜當祭品？」台北市政府認定文化大學大群館不能當學生宿舍，全國教育產業總工會新北工會等教團今天帶著文化大學師生召開記者會，要求將緩衝期由2個月改成2年，讓學校、學生有充分時間因應，減少衝擊。

全教產新北工會理事長黃耀南表示，大群館有420個宿舍床位，現在不能當學生宿舍，學生必須到其他地方租屋，付出的代價相當沈重。文化大學原本規畫新生有1714個床位可抽，現在只剩1294床，預估107學年新生的中籤率，男生從60％降至38％。

黃耀南指出，他外甥女今年考上文化大學，因為大群館事件，現在提前在校外仰德大道周遭找房子，一問之下發現，租一個房間每月要1萬元，而且合約一次簽1年、一口氣要繳13萬元（另1萬元是押金），如果經濟狀況不是很好，怎麼負擔得起？

大群館不能當學生宿舍，台北市政府說可以提供北投士林科學園區的專案住宅讓學生住宿，但學生必須通勤上學。據統計，101年至106年6月，陽明山仰德大道發生733件車禍，造成17死60傷，其中機車涉入有579件、占78％。如果文大學生住在北投士林科學園區的專案住宅，每天必須騎機車或搭公車上學，增添不少風險。

文化大學學生黃郁庭說，對於大群館不能當學生宿舍，他們相當無奈，希望大人間的政治操作，不要影響到學生住宿權益，這件事情應該盡快獲得解決。

文化大學大傳系副教授王祥郁表示，在陽明山地區，依規定只能有低密度、中密度的住宅，他很懷疑，依照這樣的標準，文化大學周遭有那個地方可以當學生宿舍？他沈痛呼籲，相關單位應該找出妥善的解決方案，以維護學生權益。

家長代表、新北市家長聯盟理事長蘇祐晟說，大群館主要是給大一新生住宿，現在不能用了，沒有抽到宿舍的同學，家長擔心的是高額的房租，大群館一學期1萬8000多元，可是在文化大學附近的民間住宿一學期高達4、5萬元。另外，家長們還擔心剛上大學的孩子住在外面產生的種種不便及危險。

(中時 )

低碳減塑優質環境 南市環保局展… 強颱瑪莉亞來襲 台北市10日停收…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。