颱風來襲易淹水！這個滯洪池養蓮花又防洪

2018年07月10日 11:18 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

強颱瑪莉亞來勢洶洶！氣象局已於昨（9日）發布海上、陸上颱風警報。話說台灣有些地方，因地勢關係，每逢下大雨、颱風就很容易淹水！其實防洪也有便利也美觀的辦法！

經濟部水利署協助桃園市政府輔導成立的觀音區樹林里水患自主防災社區，將休耕農地轉型為生態滯洪池，以降低淹水機率減少水患，同時也促進生態平衡；汛期時並利用空拍巡視易淹水區域，對於河道阻塞能即刻通報清疏，充分掌握防汛熱區情勢，有效防範積淹水發生。

樹林里吳進昌里長表示，該里位在觀音工業區內，屬於農村混合工業區型的社區，主要流經的水系為大堀溪與富林溪，社區本身時常因強降雨導致排水不良造成淹水，因此於102年成立防汛守護隊。為了解決淹水的問題，106年將雜草叢生的二休耕農地，闢建為民間版的蓮花生態蓄洪池，一公頃的農地蓄水90公分，達到可容納9,000公噸的雨水。於豪大雨特報發布前，將蓮花池的水放掉，使強降雨發生時蓄洪池可以有效蓄水，爭取防汛時間，整建完成後附近已無淹水的情形。

「滯水防洪養蓮花，魚鴨共生頂呱呱」，除了蓮花蓄洪池的巧思之外，樹林里社區也在災前進行防災勸導撤離演練、防災收容演練、進行環境清潔與溝渠清淤等。除了獲得106年度水患自主防災特優社區，也榮獲國際安全社區認證，持續完善安全社區概念，包括：安全通道、安全住宅、安全學校等面向，打造「國際安全在觀音，防災成果滿樹林」。

水利署表示，樹林里防災社區成果斐然，獲評定為106年度水患自主防災的特優社區，該社區同時也是經聯合國認證的國際安全社區，具有國際等級的防災能量。水利署期許有更多的社區加入，共同提升防汛應變能力，透過深化居民災害防救意識及社區自助互助能力並結合企業能量，建構防災韌性的城市。

(中時電子報)