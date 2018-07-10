海外華裔青年英語服務營中市4校開跑 拓展偏鄉英語教育

台中市海外華裔青年英語服務營於萬豐國小等4校開跑，藉此拓展偏鄉英語教育！（陳世宗翻攝）

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「縮短城鄉差距、提升國際視野！」2018年海外華裔青年英語服務營帶領青年前往偏遠地區國中小，從事英語教學志願服務；營隊活動在台中市萬豐國小、大坑國小、立新國中、梨山國中小熱鬧開跑，4校共195名學童參與，透過寓教於樂的教學方式開心學英語。

教育局長彭富源說表示，為提升偏鄉學生英語學習動機，市府挹注55萬4000多元經費，與中央合作鼓勵海外華裔青年投入國內英語教學活動，中市服務營隊今日開跑，將在4校舉辦至20日。

華裔志工分別來自美國、加拿大等地，參與學生共45位；萬豐國小以融入在地情境的生活會話，進行英語教學及美國童謠教唱。大坑國小、立新國中、梨山國中小的志工都來自美國，參與學生均為50位；大坑國小結合英語教育及學校情境教室，融入文心蘭、竹筍、橘子等生態為課程主題，引導學生重新體驗環境。

教育局指出，立新國中由華裔志工分享國外生活經驗，進行文化交流；梨山國中小則結合社區泰雅族文化，規劃戲劇表演、音樂歌唱及閱讀小書製作等課程，讓學生體驗學習，活用英語於日常生活。

就讀梨山國中小國小五年級的王聖鋅說，暑假正值農忙，原本沒想報名參加活動，在爸媽鼓勵下參與；王爸爸、王媽媽表示，生活於海拔2500公尺的高山上，見到外國人的機會很少，難得學校有這樣的營隊可以用英語和外國人交談，機會不可錯過。

教育局強調，為提升學生英語學習動機、均衡城鄉發展差距，海外華裔青年具有與台灣學生不同的生活背景及經驗；透過志工與學生、社區直接互動的方式，不僅拓展學生的國際視野，也能讓志工深入認識台灣的文化，期待學子及志工都留下美好回憶，將持續推動國際教育。

(中時 )

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