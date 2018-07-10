全台唯一鐵道自行車 18輛隧道防颱2輛受風雨考驗

2018年07月10日 11:36 中時 陳慶居

業者在鐵軌上放置三角檔木防止移動撞擊。（陳慶居攝）

苗栗地區上午沒明顯風雨，仍有遊客慕名而來，但只能目送鐵道自行車被開進山洞。（陳慶居攝）

全台唯一的鐵道自行車，目前仍在試運轉階段。（陳慶居攝）

全台唯一的苗栗RailBike鐵道自行車，目前正在試運轉期間，強颱瑪莉亞來勢洶洶，委外經營單位10日上午將其中18輛自行車，集中舊山線勝興火車站南側的二號隧道，利用煞車等多重方式加強固定，做好防颱準備；另2輛則固定在隧道外的軌道接受強風豪雨測試，結果作為日後防颱參考。

三義舊山線鐵道自行車業者，10日一早就帶著三角木檔板和繩索，加強固定軌道上的鐵道自行車。業者表示，為了做好防颱措施，要把1台約1.5噸重的車輛，連結至5台，除了增加重量到7.5噸外，接著開進二號隧道內躲避颱風可能帶來破壞力。

業者游志勇表示，陸續將鐵道自行車移置到隧道裡面，可預防颱風侵襲山頂土石崩塌或樹木傾倒壓壞自行車，目前總數20輛，其中18輛會移進隧道，另2輛接受颱風測試，了解可能遭受多大的破壞，作為日後安全措施參考。

面對強颱來襲，防颱措施絲毫不敢馬虎，除了開進山洞外，還連結器連串車輛、加置輪檔和繩索，還有斷電後的剎車系統，加總共有5道防線。

(中時 )