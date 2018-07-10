天后蔡依林機場展現騎士精神 不玩鞍馬改背馬鞍

舞台魅力十足的蔡依林，日前於演唱會中選穿VERSACE秋冬系列印花拼接洋裝，展現強大氣場。（翻攝自蔡依林官方臉書帳號）

友善列印
中時
VERSACE 2018秋冬系列印花拼接短洋裝，13萬7500元。（VERSACE提供）
天后蔡依林日前現身深圳機場，以黑色小背心、刷破丹寧褲搭配DIOR全新Saddle馬鞍包款，展現率性騎士精神。（CFP提供）
DIOR Oblique印花中型馬鞍包9萬元、復古花紋帆布寬背帶5萬元。（DIOR提供）

天后蔡依林舞台魅力十足，更曾在演唱會中挑戰鞍馬、倒掛金鉤等高難度體操動作，加上吸睛值破表的裝扮，每次出場都是目光焦點所在。日前她在深圳的演唱會上，即選穿VERSACE秋冬新裝壓軸亮相，大膽的多彩印花拼接細節，透過強烈視覺感宣示女王般的強大氣場。整體造型再搭配誇張的金屬釦環腰帶，一舉拉出修長腿部線條，讓她開心在臉書上留言寫到：「看起來三百公分高而已，可以約我打籃球！」

除了舞台裝引人熱議，私下穿搭選物品味獨樹一格的她，機場時尚也不馬虎。日前現身深圳機場時，就以一襲黑色小背心、刷破丹寧褲，搭配DIOR全新Saddle馬鞍包款，展現天后帶貨實力。而以動盪60年代為背景發想的DIOR秋冬系列，引用「青年震盪」（YouthQuake）一詞繼續探討女性主義，系列中重新請出品牌90年代熱銷的Saddle馬鞍包款，並以Oblique老花、拼布元素等手法，全新演繹包款的叛逆靈魂，也讓蔡依林背出率性騎士精神。

(中時 )

網友私訊露下體獻寶 蘿莉塔公開… 賴琳恩慘被渣男掐脖狂賞5巴掌！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。