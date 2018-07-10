天后蔡依林機場展現騎士精神 不玩鞍馬改背馬鞍

2018年07月10日 11:35 中時 陳張眾

VERSACE 2018秋冬系列印花拼接短洋裝，13萬7500元。（VERSACE提供）

天后蔡依林日前現身深圳機場，以黑色小背心、刷破丹寧褲搭配DIOR全新Saddle馬鞍包款，展現率性騎士精神。（CFP提供）

DIOR Oblique印花中型馬鞍包9萬元、復古花紋帆布寬背帶5萬元。（DIOR提供）

天后蔡依林舞台魅力十足，更曾在演唱會中挑戰鞍馬、倒掛金鉤等高難度體操動作，加上吸睛值破表的裝扮，每次出場都是目光焦點所在。日前她在深圳的演唱會上，即選穿VERSACE秋冬新裝壓軸亮相，大膽的多彩印花拼接細節，透過強烈視覺感宣示女王般的強大氣場。整體造型再搭配誇張的金屬釦環腰帶，一舉拉出修長腿部線條，讓她開心在臉書上留言寫到：「看起來三百公分高而已，可以約我打籃球！」

除了舞台裝引人熱議，私下穿搭選物品味獨樹一格的她，機場時尚也不馬虎。日前現身深圳機場時，就以一襲黑色小背心、刷破丹寧褲，搭配DIOR全新Saddle馬鞍包款，展現天后帶貨實力。而以動盪60年代為背景發想的DIOR秋冬系列，引用「青年震盪」（YouthQuake）一詞繼續探討女性主義，系列中重新請出品牌90年代熱銷的Saddle馬鞍包款，並以Oblique老花、拼布元素等手法，全新演繹包款的叛逆靈魂，也讓蔡依林背出率性騎士精神。

(中時 )