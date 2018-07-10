不明人士「攝」後不理？桃園基國派老教堂滿地蠟油

2018年07月10日 11:46 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

桃園基國派老教堂昨晚遭不明人士破壞，留下大批垃圾沒有清理。(圖/攝友提供)

桃園基國派老教堂昨晚遭不明人士破壞，疑似為了取景拍照，在教堂點蠟燭，卻「攝後不理」。今早有人發現，教堂地上遺留點過的蠟燭，更誇張的是，隨處可見滿地的蠟油沒有清理，空地還有喝過的咖啡、飲料罐及手卷空盒，有熱心且愛好生態的攝友今天早上到現場採証，看到老教堂被大肆破壞，直呼「很可惡」！

不明人士疑似為取景破壞古蹟，桃園老教堂滿地蠟油。(圖/攝友提供)

不明人士「攝」後不理？桃園老教堂滿地蠟油。(圖/攝友提供)

不明人士「攝」後不理？桃園老教堂滿地蠟油。(圖/攝友提供)

基國派老教堂是位於桃園市復興區三民里的教堂建築，為臺灣歷史建築百景之一。但這位攝友今天上午聞訊，趕到現場時，只見教堂周圍多處有殘留的蠟燭，蠟油滴在窗台、門口、地面。還有好幾袋垃圾散落。最不可取的是，教堂周圍有很多熄滅的蚊香，但都不是人為折斷香頭，而是任其自然熄滅，過程中萬一造成火災，後果難以想像。

這位熱心攝友指出，汙損老教堂屬破壞公物行為，還有亂丟垃圾，加上點燃的蚊香未妥善處理就離去，都是可以開罰的不良行為，這群攝影人的做法真的很不可取。

桃園基國派老教堂昨晚遭不明人士破壞，留下大批垃圾沒有清理。(圖/攝友提供)

桃園基國派老教堂昨晚遭不明人士破壞，現場留下手卷空盒沒有清理。(圖/攝友提供)

根據攝友向本報舉證的照片，不明人士留下的飲料、食物，應該是從便利商店7-11購買的，手卷空盒上有條碼，只要向店家調影片，兇手就現身了。

其它攝友也紛紛痛斥，真的太誇張了，非要點蠟燭，卻不懂得維護環境，「不會用個led燈做替代嗎？」難怪攝影人常常被罵，不是沒原因的，「神啊！處罰他們吧！」、「罰他們去還原清潔教堂的環境」、「聽著後面教堂原住民小朋友們在唱聖歌，覺得好難過」。

(中時電子報)