教長找不到人 柯志恩：教育界對民進黨敬而遠之

國民黨立委柯志恩。（資料照,王英豪攝）

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綠營立委管碧玲被傳將出掌教育部。(資料照片)

教育部因為「卡管」事件陷入政治風暴，兩名教育部長請辭獲准後懸缺至今，昨天傳出民進黨立委管碧玲將接任，但隨後又有新聞指出黨內又打消這個念頭。國民黨立委柯志恩今天表示，這則來去如風的新聞，曝露的不僅是蔡政府執政人才的山窮水盡，「而是整個教育界對民進黨已是敬鬼神而遠之，失望透頂了。」

柯志恩表示，任由教育部長懸缺、任教育施政停滯不前，已是民進黨的另類政績，而昨再出奇招，想藉立委入閣擺平選區重劃爭議，把教育部當成民進黨的疏洪道，且據知情黨政人士說管媽適任的理由竟是具備「高政治敏感度」、「需要這類有專業又有戰力的內閣首長協助戰鬥」，蔡政府「拔管」的野蠻粗魯早已把教育中立、教育專業踐踏於地，沒想到還要再找一位有戰力的立委來戰鬥。

柯志恩説，結果最後讓府院打消念頭的是因區域立委出缺必須補選，擔心「拔管」效應在九合一選舉中發酵、衝擊高雄選情。蔡政府左也是政治，右也是政治，大概連吃飯洗澡想的都是政治，致使上任以來所有人事考量充斥酬庸犒賞、派系平衡、選舉布局，民進黨果真是打選勝一條龍，治理國家卻是一條蟲。

柯志恩痛批，民進黨在教育場域製造的亂象還不夠嗎？還要再以更多的政治爭議來凌虐教育？事實上，整個學術或教育界，用盡洪荒之力也找不出一位適才適所的新教長，如此重要的教長之位被視為上刀山、跳火坑的高風險工作，甚至被教育界嘲諷，「有良心的人怎麼敢接教育部長？」

(中時 )

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