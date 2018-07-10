當不成教母沒關係！梅根優雅現身路易受洗搶鋒頭

梅根以Ralph Lauren橄欖綠洋裝現身聖詹姆士宮皇家教堂。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國劍橋公爵威廉王子的寶貝幼子路易在出生2個月後，終於在9日下午進行了受洗儀式，除了威廉一家難得合體亮相外，做為嬸嬸的梅根也亮眼現身，作為王室新成員的她雖然沒有如外界預期地成為路易的教母，但穿著優雅的橄欖綠洋裝搶盡鋒頭的梅根仍搶盡鋒頭。

英國薩塞克斯公爵夫人梅根偕丈夫哈利王子一同出席姪子路易王子的受洗儀式，雖然梅根事前不少人都在期待她會成為路易的教母，但在儀式前威廉家公布路易的教父教母名單上確定沒有梅根。儘管如此她仍以愉悅的心情，亮麗的打扮現身聖詹姆士宮的皇家教堂。

梅根手上還搭配同色系皮質手套和手拿包以及Stephen Jones的同色系帽子。(圖/美聯社)

才嫁入皇室不到2個月的梅根早已成為時尚指標，在眾人一遍白色和淺色系服裝海中，梅根以深色的Ralph Lauren橄欖綠鉛筆裙洋裝現身，這件洋裝以3/4的袖長及精緻的腰帶展現出梅根的好比例，當然不意外的有船型領的設計，這樣有特色的領子也已經成為梅根婚後標誌性的時尚選擇。

相較於同場的凱特選穿英國品牌Alexander McQueen白色公主袖洋裝，以及凱特妹妹琵琶穿了英國品牌Alessandra Rich的藍色復古排扣過膝洋裝，這是梅根在婚後第一次選穿美國品牌Ralph Lauren，同時她還搭配了傳奇帽商Stephen Jones的同色系帽子，以及同色系的手拿包還有皮手套作為完美的配飾。

凱特妹妹琵琶以Alessandra Rich復古藍洋裝現身。(圖/美聯社)
凱特身穿愛牌Alexander McQueen，用充滿寵溺的眼神看著兒子路易。(圖/美聯社)

雖然梅根作為目前皇室最夯的指標性成員，再加上劍橋公爵與夫人緊密的關係，都讓不少人期待她會成為路易的教母，但威廉王子夫妻在受洗儀式前公布了路易教父教母的名單，他們按照慣例沒有找哈利王子以及梅根當教父教母，而是找了凱特堂妹露西（Lucy Middleton）、凱特昔日同窗卡特（Hannah Carter）、威廉的摯友凡可岑（Nicholas van Cutsem）、歐伯利－弗萊徹（Etonian Harry Aubrey-Fletcher）及培利（Guy Pelly），還有威廉夫妻的共同好友米德（Laura Meade）。

這主要是因為哈利王子是威廉最親近的手足，本已是路易王子的叔叔了，而梅根也是路易的嬸嬸，夫妻都早已是最親的自家人，不必在找他們當教父教母來親上加親。

除此之外，這次路易王子舉行受洗儀式的倫敦聖詹姆士宮皇家教堂，對梅根來說也有特別的意義，那就是梅根在5月的婚禮前，也曾在同一座教堂祕密受洗，為嫁入皇室改信英國國教。

(中時電子報)

文章來源：Here comes aunt Meghan! Duchess of Sussex looks elegant in an olive green shift dress by Ralph Lauren as she joins Prince Harry at baby Louis' christening

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