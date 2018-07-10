瑪莉亞對台南影響雖小 沿海低窪需防淹水

2018年07月10日 11:54 中時 曹婷婷

強颱瑪莉亞來勢洶洶，中央氣象局10日上午9點與全國縣市政府視訊連線，台南市由副市長吳宗榮擔任指揮官，提出台南地區受強風影響時間及風力等問題，根據中央氣象局預報中心副主任陳怡良指出，台南未在警報範圍，平均風力應該會小於4-5級、陣風7-8級以下機率較高，值得注意的是，明天適逢大潮期間，特別提醒沿海低窪地區要嚴防淹水與海水倒灌。

陳怡良在視訊會議中指出，傍晚瑪莉亞颱風有機會碰到台灣東北角，預估午夜會到馬祖，明天上午有可能前往中國大陸，也就是說這個強颱影響台灣最劇的時間是今晚入夜到明早這段期間，總雨量預估不及過去颱風多，因瑪莉亞移動速度很快且雨勢集中，又以北部山區、新北市地區、新竹、與苗栗居多；其次是中部地區的南投、雲林山區；第三是宜蘭山區、嘉義山區等。

由於強颱來襲，適逢芒果盛產期，市府對於這次視訊會議甚是重視，包括吳副市長、方秘書長以及各局處首長出席整備會議，並由吳副市長發問，提出台南地區受強風影響程度以及後續對南部地區的影響為何？

陳怡良表示，台南市這回沒有在警報範圍內，且因為颱風移動速度很快，減弱速度也會很快，預估後天以後影響就非常小了，台南也會恢復原本偏南風、西南風或東南風的型態，主要以午後雷陣雨為主，有時候夜晚到清晨加上海陸風可能會在沿海地區帶來一些零星的短暫雨。

陳副主任提醒，瑪莉亞颱風主要導引氣流是太平洋高壓，太平洋高壓些微變化會影響它有多靠近台灣，這一點點的差異其實都會影響風雨，11日是大潮，需特別留意，尤其颱風經過台灣時，西半部會變成是從海面往陸地上吹，沿海低窪地區要特別嚴防淹水與海水倒灌。

吳宗榮再次叮囑水利局、工務局、教育局及環保局等相關局處，相關地下道或是目前正在施工的工程、橋梁，甚至是看板等等，應該要特別注重安全維護，適逢暑假期間，學校校舍防颱準備工作都需確實。

(中時 )