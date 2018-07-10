程宇姦殺女模判決理由曝光 臨時起意非預謀殺人逃死刑

2018年07月10日 11:59 中時 李文正

判決主文：程宇犯強制性交罪，累犯，處有期徒刑4年。又犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑6月。又犯強制性交而殺被害人罪，累犯，處無期徒刑，褫奪公權終身。又犯侵占離本人持有物罪，處罰金新臺幣1萬元，又犯行使偽造私文書罪，累犯，處有期徒刑5月，又犯詐欺得利未遂罪，累犯，處有期徒刑4月，應執行無期徒刑。

本院就強制性交殺人判處被告無期徒刑之理由

（一）被告為滿足性慾，自始即有強制性交計劃，計成事畢，突因死者尖叫，為掩罪行，竟予殺害，犯後猶無悔意，意圖遁脫，Ａ女無辜遭性侵又殞命，實質上已無可彌補，被告迄無道歉、和解或賠償，Ａ女家屬亦未表示願意原諒，檢察官乃以無可教化而求處死刑。

惟死刑乃剝奪受刑人生命，為刑罰之至極，本院考量死刑之存廢，向為各國刑事政策重大爭議，我國立法近年亦逐漸趨向限縮，縱經判決確定後，甚至未立即予以執行，故在判決前仍應謹慎，且被告所犯強制性交殺人罪之法定刑為死刑、無期徒刑，參酌同條之基本罪除強制性交外，尚有罪質更重之加重強制性交，在被告並非實行罪質最重者之情形，除非綜合評價各種法定量刑基準後，仍有求其生而不可得之情形外，應以不量處死刑為原則。

（二）死刑存廢之爭，乃無關對錯之價值選擇，應互相尊重及包容。公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約（下稱兩公約）施行法公布生效後，公政公約第6 條揭示之廢除死刑目標，雖為我國成文法所設定，然迄今仍非全面並經立法廢除，法院應依法審判，本無從迴避或拒絕死刑規定之適用。

公約、立法意旨及兩公約人權事務委員會之解釋，均具有我國內國法效力。至公約與我國其他法律之效力位階如何，法無明文。兩者發生法律衝突時之適用順序，基於人權保障之法治國原則，自應優先適用人權保障密度較高之兩公約規範。從而兩公約內國法化後，已生實質限縮刑法死刑規定適用範圍之效果。

憲法所指之人民應包括被告及被害人在內。其等生命價值，無高低差異，均屬無價，同被保護，不得被無理剝奪。國家為防止和懲罰剝奪生命的犯罪行為，有採取措施的義務。而其措施並不排除國家機關非任意或無理剝奪人民生命之情形，僅應嚴加約束與限制。

死刑判決是對最嚴重的罪行之懲罰，若符合公政公約所定之實質及程序上限制、拘束，即不構成公政公約第6 條所指之無理剝奪生命權。我國刑罰原則採行為責任，而非行為人責任；刑法係對某一犯罪行為，施以相對應之刑罰。並非所有無理剝奪他人生命罪名之犯行，均當然係最嚴重罪行。 基於行為責任原則，尚應考量與犯罪行為本身攸關之事項，是否已達最嚴重程度，方足當之。

例如，其犯罪行為動機是否具倫理特別可責性、犯罪手段或情節具特別殘暴性、行為結果具嚴重破壞性、危害性等。對於犯罪之刑罰，我國向認兼具防治和處罰犯罪之作用與功能。

監獄行刑法第1 條規定：徒刑拘役之執行，以使受刑人改悔向上，適於社會生活為目的。足見教化係無期徒刑、有期徒刑及拘役刑罰之執行目的，尚非死刑或罰金刑之刑罰執行目的。

現代刑罰理論所謂犯罪應報，係指理性化後之法律概念，是基於分配正義原則之作用，對於不法侵害行為，給予等價責任刑罰。此即以犯罪人之行為責任為基礎，使罪與責相符、刑與罰相當。實與最原始之同害報應刑思想，即以牙還牙、以眼還眼、以命還命之概念有別。

故刑罰之目的，就處罰或懲罰犯罪言，具犯罪應報及一般預防色彩；就防治犯罪言，具一般預防及特別預防色彩。

死刑作為刑罰之一種，當存有現代刑罰理論之犯罪應報概念。依罪行衡量與罪相符之責，再依其罪責衡量、選擇相應之刑及與刑相當之罰後，認非處以死刑無法實現分配正義、或符合社會上普遍認可之法價值體系及其表彰之社會正義，達到處罰與防治最嚴重罪行之功用時，則死刑刑罰之目的僅有處罰及一般性預防功能，而無特別預防功能存在，仍須回歸以被告具體個別犯罪情節、所犯之不法及責任之嚴重程度等犯罪情狀，得否作為選擇科處死刑之充足理由。

（三）被告對Ａ女強制性交，並無刑法第222 條第1 項各款所定加重條件，基本犯罪之情節已非最重；被告殺害Ａ女，並非於強制性交當下而為，係為Ａ女穿回衣褲時，遇Ａ女尖叫纔動念殺人，僅在防止犯行敗露，且事屬突發，應非原來犯罪計劃之一環；被告使Ａ女致命之方式，係阻斷呼吸使其窒息而亡，所用手段尚非特別殘暴；被告犯後諸多辯解，乃人性畏罪情虛之常，無可以此等同窮兇極惡之徒，亦未達罪無可逭地步；不能僅以被告前有犯案紀錄而仍再犯；故縱無兩公約規定之限縮，單純僅依我國刑法現有對強制性交殺人之量刑選項，此部分應量處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身。

(中時 )