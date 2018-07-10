賴琳恩慘被渣男掐脖狂賞5巴掌！怒罵對方「小雞雞」

2018年07月10日 12:02 中時 林淑娟

李沛旭。（KKTV）

賴琳恩。（KKTV）

陳昊森。（KKTV）

由李沛旭、賴琳恩、陳昊森主演的KKTV與野火娛樂第三部原創電速劇「彩虹六部曲」之《美男魚澡堂》上週首播，上架24小時即榮登KKTV全站總點擊第一名，當日新註冊用戶更有50％是為了收看《美男魚澡堂》而加入，李沛旭聽聞首播好成績直呼「很開心」，賴琳恩透露家人好友都有觀看，尤其是媽媽，不斷地重複播放第一集，打趣說女兒飾演的角色好可愛，「但跟本人好不像」。

賴琳恩在《美男魚澡堂》中與李沛旭交換靈魂後，慘遭喝醉酒的渣男掐脖子到喘不過氣，更被狂賞5個巴掌，氣得她在劇中大罵對方是「愛打女人的渣男」又怒罵對方是「小雞雞」，現實生活中，賴琳恩直呼自己完全不認同劇中角色忍受渣男的方式，因為以該角色的能力可以找到更值得託付的另外一半。

對於男女之間的相處，她笑說老公比自己浪漫得多，只要經過花店，必定買花送上，而且每天一定會對他說「我愛你」，她認為，感情上兩人要互相付出要互相包容，這也是兩人愛情的保鮮祕訣。

賴琳恩劇裡更要詮釋與李沛旭交換靈魂後、男性不熟悉女性的身理與心理狀態的模樣，也要詮釋劇中花花一覺醒來發現自己下體流血，緊張地打電話求救，頻頻問「生理期」來時該注意的事項。若現實生活中另一半生理期來時該如何面對？李沛旭甜說會體貼另一半的心情，且會觀察對方會使用的「好朋友」品牌，親自幫對方購買，認為這些都是基本男生應該要做的。

陳昊森自曝自己曾在網路上看過一篇「男生敢不敢幫女友買衛生棉」文章，因此他頻頻問當時交往女友「你那個來了沒？」惹得女友問他「你到底要幹嘛？！」後來他到便利商店購買衛生棉時還錯買成「夜用型」，又回頭去重買，笑說自己當時好糗。

小鮮肉陳昊森劇中演出堪稱呆萌，害羞說是「本色演出」，跟自己平常的某些時刻很像。而他聽聞首播好成績，開始擔心要被拱比照劇中情境全裸玩水桶，目前正積極加強健身。

陳昊森的劇中身體注入了賴琳恩的靈魂，賴琳恩助攻他與戲裡曖昧女友雷婕熙的進展，貼心護送她回家。對此，賴琳恩透露老公平常喜歡接送她去工作，但也會體諒老公工作忙偶而會告知他會自己回家；李沛旭則說送女生回家是一種紳士風範，他更曝若是另外一半晚回家，他多數不管時間多晚都會等門，因為這是「你放心不下的另一半」，這是一種自然的反應。陳昊森笑說自己是個「貼心男孩」，一定都會送女生回家且目送她進門，當他看到劇本劇裡飾演角色沒送過女生回家時，他驚呼「怎麼可能會有一個男生不送女生回家的呢？」

(中時 )