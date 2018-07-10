北市下午3點拖車引民怨 彭振聲：作業遵照632步驟

2018年07月10日 12:03 中時 吳堂靖

北市災害應變中心於上午8時升級為一級開設，台北市長柯文哲進駐聽取局處報告。（吳堂靖攝）

強颱瑪利亞來襲，北市府將於下午2點起關閉水門，3點開始拖吊車輛，消息一出，部分民眾質疑過程太倉促，工務局長彭振聲澄清， 關閉水門遵照「632」步驟，即關水門前6小時會發布新聞通知，3小時前陸續關水門，2小時前則開始拖車，呼籲車主利用中午休息時段移車。

北市府宣布下午 3點開始拖吊未駛離河川區的車輛，民眾不滿表示「4點才下班，怎麼來的及移車！」工務局長彭振聲指出，關閉水門是遵照「632」步驟，即關水門前6小時會發布新聞通知，3小時前則開始關水門，且從周邊無停車場的水門開始陸續關閉，2小時前才開始拖車。

彭振聲進一步指出，目前北市總共有36個水門，關閉全部水門約需花費3小時，且每次颱風平均都有300輛車未即時移出，拖吊也需作業時間，也呼籲車主盡量利用中午休息時段，將車輛駛離。

柯文哲則建議，從宣布關水門、通知民眾、拖吊車等，太多時間表了，未來應建立SOP，也須研究如何加快關水門的時間。

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(中時 )