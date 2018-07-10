《全台最速報》瑪莉亞強颱逼近 10日停班.停課看這裡

2018年07月10日 12:03 中時電子報 綜合報導

◎瑪莉亞強颱逼近 10日停班.停課看這裡

強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，宜蘭成為最先停班停課縣市。宜蘭縣從今（10）日下午3點起停班停課，至於明天則視實際狀況晚間再行宣布。各地方政府也將陸續公布今日停班課最新情形，北北基、新竹縣市宣布今日16:00停班停課，苗栗縣、桃園市最新宣布，16:00起停止上班、停止上課，桃園市復興區另於今天中午12:00起停止上班、停止上課。

◎內閣改組？賴揆：目前防颱最重要

強颱瑪莉亞朝台灣逼近，中央氣象局9日發布海、陸上颱風警報，行政院長賴清德10日上午9時許前往中央災害應變中心主持第三次工作會報，媒體關心內閣改組問題，賴清德強調，「沒有一件事情比颱風準備重要！」沒有內閣改不改組的問題。

◎過61歲生日 張榮味今入監 支持者繫黃絲帶送行

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠索賄弊案判刑8年確定，10日上午發監，大批支持者到雲林地檢署相送，張榮味與支持者握手道別，不少人投以擁抱，「張榮味加油！」聲不絕於耳，妹妹立委張麗善及女兒張嘉郡則哭成淚人兒，張報到前一刻說，他都交代好，謝謝支持者。

◎南港女模案 程宇判無期徒刑 檢方不服逃死將上訴

南港女模命案，被告程宇去年3月初涉嫌殺害陳姓女模，棄屍在南港區八德路4段一棟大樓地下室，犯案後還與女友爽遊台中，嫁禍梁女是幕後主使者，檢方依殺人、強制性交、強盜等罪起訴，士林地院宣判，依殺人罪判決、強制性交判決、強盜，判決無期徒刑。

(中時電子報)