清除IS遺害 台灣捐款百萬和掃雷裝備

2018年07月10日 12:04 中時電子報 劉屏 /華盛頓電 /華盛頓電

繼捐助房舍、行動醫院之後，中華民國9日捐款美金100萬元，協助「全球反制伊斯蘭國（ISIS）聯盟」清除ISIS敗退後殘留的爆裂物，並捐助20套掃雷裝備，期盼敘利亞及伊拉克難民早日返鄉並重建家園。

駐美代表高碩泰、美國在台協會（AIT）人士、美方官員等，在緊鄰美國國務院的「美國和平研究所」（United States Institute of Peace, USIP）舉行公開儀式，台灣與美國交換《駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會為清除敘利亞常規武器協議》約本，宣佈台灣此一國際人道行動。

美方出席這項儀式的有國務院「全球反制ISIS聯盟」美國總統副特使Terry Wolff、國務院代理亞太副助卿石露蕊（Laura Stone）女士、AIT執行理事羅瑞智（John Norris）等多位資深官員。

高碩泰大使表示，台灣是聯盟成員，近5年來，政府及民間對敘利亞、伊拉克、約旦、土耳其等地難民之人道援助達美金2,300萬元，包括捐贈350座組合屋及1座行動醫院，協助維持區域社會、經濟環境穩定並安置流離失所的難民，以緩解潛在的難民危機。高碩泰重申台灣協助因應全球及區域安全、人道援助挑戰之決心，「將持續與美國等理念相近國家保持密切合作夥伴關係」。

美國總統副特使Terry Wolff感謝台灣之捐贈，並肯定台灣支持聯盟在區域內之穩定化工作，稱這「對協助難民重返家園十分關鍵」。

台灣在2014年10月加入「全球反制ISIS聯盟」，目前此一聯盟計有77個成員。

(中時電子報)