深夜貼出女星「不雅對話」 小甜甜驚爆：她好可怕

小甜甜貼出對話截圖，直呼好姊妹王宇婕打字「好可怕」。(取材自小甜甜臉書、IG)

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中時電子報

藝人小甜甜更性海派親民，不僅在圈內人緣好，也很受大眾喜愛，粉絲數與日俱增，又近年瘦身成功，開拓了事業新版圖，跨足戲劇圈也有亮眼表現，演技甚至受到影后舒淇肯定，行情看漲，近來又接下新戲，在劇中飾演要角，圈內朋友也力挺準時收看，包含她的閨密王宇婕，沒想到她跟小甜甜分享觀後心得，竟爆出「不雅對話」，讓小甜甜看傻眼截圖po網直呼「她好可怕」。

小甜甜深夜在IG貼出截圖，是她跟閨密王宇婕之間的對話，對方給予小甜甜鼓勵，表示「拍到好戲就好」，然原本正常的對話，突然話鋒一轉變調，王宇婕竟說出：「因為你們兩個性交好 討喜」，小甜甜一看嚇傻，直呼自己明明拍的是優質偶像劇，但好姊妹到底是看到哪一台？：「天啊！？誰能告訴我他到底看了什麼？」。

王宇婕在對話中突然說出18禁話語「因為你們兩個性交好 討喜」，讓閨密小甜甜傻眼直呼「她說話好可怕！王宇婕……好ㄎㄧㄤ」，解釋對方其實是要說小甜甜跟馬哥在劇中「個性較討喜」，原意跟打出來的詞句意思差超多，而這個話題實在太敏感，因此引發網友熱議，不少人猜出王宇婕本意，抓到出錯的地方在哪裡，表示斷句很重要，一個斷錯就讓很普通的話變成很色情的話，也笑呼「手機選字害死人」、「不要害人想歪啦」、「她是看到彩虹頻道嗎」，整個歪樓。

(中時電子報)

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