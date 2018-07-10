馬遭起訴 徐巧芯：颱風天忙政治追殺 令人嘆為觀止

2018年07月10日 12:43 旺報 潘維庭

前總統馬英九因三中案遭起訴，馬辦發言人徐巧芯表示「不意外」，在民調聲望直落、民怨四起的此刻，蔡政府試圖利用起訴馬前總統來轉移執政不佳的焦點，用「馬維拉」出來救援的操作手法始終如一，「但颱風來襲時還忙著政治追殺，不知民間疾苦的程度真是令人嘆為觀止。」

徐巧芯表示，聽完北檢記者會，相信多數民眾還是不知道北檢起訴依據是什麽？除了羅織，還是羅織。她表示，堂堂起訴書上，連犯罪動機都可以用「博取聲譽」這種推測字眼，違背起訴應本於事實的鐵律；「北檢為了當局的政治意圖，寧願推翻高檢署查黑中心與特偵組從95年偵辦到103年偵結認定沒有賤賣黨產的結論，甘為政治打手和鷹犬，實在令人憤怒。」

徐巧芯稱，更離譜的是，北檢竟然用今日的黨產條例的標準，去羅織13年前還是國民黨的自有合法資產。看看起訴新聞稿第一頁，稱馬前總統的犯罪事實，是將「性質屬未來依法應歸還與國家之準國家資產」拿去買賣，「請問北檢是神預知13年後會出現黨產條例嗎？拿13年後的法條去論證馬有犯罪，這到底是什麽神邏輯？根本自證北檢就是政治打手，服膺黨政指揮。」

徐巧芯痛批，北檢一再對媒體洩漏理應不公開的偵查機密，不但以疲勞偵訊的手段對付馬前總統，還稱馬前總統行使法律賦予的緘默權是「對國人的不良示範」，最後更以馬前總統「態度不佳、飾詞狡辯」請法院從重量刑。

她質疑，所以北檢是只聽想聽的話，不講話就說你「態度不佳」，為己辯護自證無罪就說是「飾詞狡辯」？那檢察官涉嫌洩露偵查機密被檢舉，但卻毫不調查，這種辦案態度是不是「不佳」呢？

徐巧芯說，蔡政府選在強颱來襲、北部縣市都已宣布停班停課，全力防颱之際，拿陳年舊案羅織罪名起訴馬前總統，不是心虛害怕人民非議起訴的正當性，就是麻木不仁到極點。「從來沒看過民選政府會在颱風天搞內閣改組和政治追殺，蔡政府與人民的距離越來越遠，就等著年底大選被民眾唾棄。」

(旺報 )