逢甲便當街氣爆案 瓦斯行員工業務過失致死罪起訴

2018年07月10日 13:03 中時 陳淑芬

中市逢甲商圈106年間便當街氣爆3死13傷慘案，瓦斯行員工林坤榮因外斯外洩啟動電風扇引起火花引爆，遭依業務過失致死罪起訴。（陳淑芬翻攝）

中市逢甲商圈便當街106年間氣爆案，現場滿目滄夷。（陳淑芬翻攝）

中市逢甲商圈在106年間發生便當街氣爆3死13傷慘案，瓦斯行員工林坤榮送瓦斯到心齋橋餐廳，將瓦斯瓶撞落地下室造成瓦斯外漏，啟動瓦斯行老闆張晏銓送來的工業用電扇要吹散瓦斯，電器火花引起轟然大氣爆，爆炸猛烈波及9間建物，造成餐廳老闆吳豪邦、張晏銓及鄰棟女租屋客陳冠伶等3人死亡，多名用餐客人及路人受傷。台中地檢署10日依業務過失致死罪起訴林男。

54歲林坤榮受雇於中市大雅區大雅路的1家瓦斯行，106年6月7月18日上午11時38分售公司指派，開小貨車載瓦斯桶鋼瓶送到位於中市西屯區西安街的「心齋橋咖啡餐廳」廚房更換瓦斯，將抬起空瓦斯桶時撞倒在旁使用中2瓦斯桶，致傾倒滾落到地下室造成大量瓦斯外洩、

林男到地下室找到掉落瓦斯桶關閉安全閥，再搬到餐廳門口暫放，餐廳現場已瀰漫濃濃的瓦斯味，林男緊急打電話回公司回報詢問老闆張晏銓，拿餐廳小電風扇到地下室，插電啟動運轉企圖吹散外洩瓦斯後，再補送進3桶裝滿20公斤的瓦斯桶進餐廳廚房。

張在中午12時15分開小貨車送來工業用電風扇及延長線到場支援，林男在地下室將工業用電風扇插上電源並啟動，欲吹散外洩瓦斯。吳及張則進入餐廳查看，林則到餐廳外休息。

沒想到，工業用電風扇運轉產生火花引爆起火，轟然爆炸火勢猛烈延燒，現場火舌竄燒，鄰近9間建物受到爆炸及高溫輻射火流波及，路旁汽車也遭炸損，便當街面目全非。在鄰棟租屋的女插畫家陳冠伶則因氣爆致一氧化碳中毒窒息死亡，吳及張各受全身表面80％的大面積燒灼傷，餐廳多名用餐客人及路人受傷，吳及張經送醫先後不治。

檢方認為，林男更換瓦斯桶應注意相關事項及瓦斯漏逸時的排解處理，在不慎撞倒瓦斯桶造成瓦斯外洩後，為吹散瓦斯氣味，竟先後在瓦斯漏逸的地下室啟動餐廳小電風扇及工業用電風扇，還補進3桶新的瓦斯鋼瓶桶，因工業用電扇在運轉過程中產生火花引爆，造成3死嚴重意外，將林男依業務過失致死及準失火罪等罪嫌起訴。

(中時 )