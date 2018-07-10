北醫大微笑調查：露上排8到9顆牙齒最剛好

2018年07月10日 12:46 中時 魏怡嘉

微笑不僅有助於拉進人與人之間的距離，也增加求職錄取機會，然而怎麼笑最受歡迎？台北醫學大學調查發現，多數國人喜歡的正面微笑曲線為上排牙齒下緣與下唇弧線一致的parallel（平行並列），笑起來呈半月型，又以露出上排8到9顆牙齒最剛好，而在1/2側臉的微笑上，女性最喜歡parallel的半月型微笑，但男性喜歡笑得更開，也就是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容。

北醫大口腔醫學院鄭信忠副院長針對773位國人進行調查所喜歡的微笑曲線，並首度對側面微笑進行調查分析。結果發現，正面微笑曲線以parallel最受歡迎，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線一致，獲得52％以上的民眾喜愛；而微笑時露出上排8到9顆牙齒最剛好，分別有33.4％及21.3％的民眾表示喜歡，也就是露出第一到第二小臼齒之間。

此次調查研究亦首度分析3/4面以及1/2面的「側面微笑」，鄭信忠出，由於許多人在與朋友聊天時，有很多時候都是看著彼此的側臉，所以想研究大家對於側面微笑的看法與正面微笑是否有差異。結果發現，在微笑曲線上，3/4側臉的角度與正面結果相符，有41.9％的民眾最喜歡parallel，但如果是1/2側臉的笑容，最受歡迎的笑容反而是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容，顯示民眾看正面與側面的微笑有不同的審美觀。

有趣的是，一般人在微笑時不太會露出下排的牙齒，但外國研究指出，微笑時露出17.7％的下排牙齒最好看，而鄭信忠調查國人的喜好發現，約有60％以上的民眾認為，正面微笑時，下排牙齒露出一半的笑容最好看，但如果是3/4及1/2側面的角度則要保守一點，露出1/4的下排牙齒最漂亮。鄭信忠進一步分析職業及性別對笑容的偏好差異，男女在笑容偏好上大致相同，不過在1/2側面的微笑曲線，女性最喜歡parallel的半月型微笑，但男性喜歡笑得更開，也就是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容。

經比較，台灣人與外國人喜歡的笑容差異不大，鄭信忠表示，國外文獻指出，有84.4％的西方人喜歡呈半月型的parallel笑容，韓國人則與台灣更接近，有60％較喜歡parallel；此外，無論是國內外，大部分民眾都喜歡上顎中線和臉的中線完全精準對齊的笑容，不過即使差1mm，仍有22.6％的台灣人喜歡，而且牙醫師與一般人喜好的落差可高達2mm。

(中時 )