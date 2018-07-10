北醫大微笑調查：露上排8到9顆牙齒最剛好

北醫大附醫矯正科總醫師李怡璿示範最受歡迎側面微笑曲線。（北醫提供）

友善列印
中時

微笑不僅有助於拉進人與人之間的距離，也增加求職錄取機會，然而怎麼笑最受歡迎？台北醫學大學調查發現，多數國人喜歡的正面微笑曲線為上排牙齒下緣與下唇弧線一致的parallel（平行並列），笑起來呈半月型，又以露出上排8到9顆牙齒最剛好，而在1/2側臉的微笑上，女性最喜歡parallel的半月型微笑，但男性喜歡笑得更開，也就是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容。

北醫大口腔醫學院鄭信忠副院長針對773位國人進行調查所喜歡的微笑曲線，並首度對側面微笑進行調查分析。結果發現，正面微笑曲線以parallel最受歡迎，也就是上排牙齒下緣與下唇弧線一致，獲得52％以上的民眾喜愛；而微笑時露出上排8到9顆牙齒最剛好，分別有33.4％及21.3％的民眾表示喜歡，也就是露出第一到第二小臼齒之間。

此次調查研究亦首度分析3/4面以及1/2面的「側面微笑」，鄭信忠出，由於許多人在與朋友聊天時，有很多時候都是看著彼此的側臉，所以想研究大家對於側面微笑的看法與正面微笑是否有差異。結果發現，在微笑曲線上，3/4側臉的角度與正面結果相符，有41.9％的民眾最喜歡parallel，但如果是1/2側臉的笑容，最受歡迎的笑容反而是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容，顯示民眾看正面與側面的微笑有不同的審美觀。

有趣的是，一般人在微笑時不太會露出下排的牙齒，但外國研究指出，微笑時露出17.7％的下排牙齒最好看，而鄭信忠調查國人的喜好發現，約有60％以上的民眾認為，正面微笑時，下排牙齒露出一半的笑容最好看，但如果是3/4及1/2側面的角度則要保守一點，露出1/4的下排牙齒最漂亮。鄭信忠進一步分析職業及性別對笑容的偏好差異，男女在笑容偏好上大致相同，不過在1/2側面的微笑曲線，女性最喜歡parallel的半月型微笑，但男性喜歡笑得更開，也就是上排牙齒下緣與下唇更平行的笑容。

經比較，台灣人與外國人喜歡的笑容差異不大，鄭信忠表示，國外文獻指出，有84.4％的西方人喜歡呈半月型的parallel笑容，韓國人則與台灣更接近，有60％較喜歡parallel；此外，無論是國內外，大部分民眾都喜歡上顎中線和臉的中線完全精準對齊的笑容，不過即使差1mm，仍有22.6％的台灣人喜歡，而且牙醫師與一般人喜好的落差可高達2mm。

(中時 )

美廉社2倍備貨 全力防颱 瑪莉亞傍晚觸陸！9縣市列強風致…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。