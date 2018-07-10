瑪莉亞傍晚觸陸！9縣市列強風致災風險區

2018年07月10日 12:29 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

主要降雨區。(圖/國家災害防救科技中心)

中央氣象局持續發布強烈颱風瑪莉亞的海上陸上颱風警報，颱風目前的中心位置在宜蘭東方約420公里海面上，以每小時30公里速度，向西北西進行。近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，七級風暴風半徑280公里。暴風圈正快速向臺灣東北部近海接近，對彰化以北、花蓮以北及馬祖地區將構成威脅。

根據國家災害防救科技中心（NCDR）最新預測，瑪莉亞預計在今天傍晚5點前後就會接觸宜蘭東北角陸地，影響台灣最劇烈的時間在今天傍晚到明天上午，包括基隆市、宜蘭縣及台北市、新北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市，共9個縣市都被列入強風致災風險區，提醒民眾固定好路樹、招牌等，做好防颱準備。

陸上警戒區域：宜蘭、新北、基隆、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、南投、花蓮及馬祖應嚴加戒備並防強風豪雨。海上警戒區域：臺灣北部海面、臺灣東北部海面、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)及臺灣海峽北部航行及作業船隻應嚴加戒備。

豪雨特報：新北市、桃園市山區、宜蘭縣山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率；臺北市、基隆市、桃園市平地、宜蘭縣平地、新竹市、新竹縣平地、苗栗縣平地、臺中市平地、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、臺南市山區、高雄市、屏東縣山區、臺東縣山區有局部大雨發生的機率。

目前成功已觀測到7米以上浪高，今(10日)下午起至11日臺灣各地區(含綠島、蘭嶼)及馬祖、澎湖、金門風浪將明顯增強；適逢大潮期間，臺灣西半部、東北部及馬祖沿海低窪地區應防海水倒灌及淹水。

(中時電子報)