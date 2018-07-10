今年高中職免試入學錄取率98.41％ 缺額5.6萬人

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林今年全國15個就學區高中職免試入學及特色招生分發今天放榜，免試入學錄取15萬8656人，錄取率為98.41％，缺額5萬6018人，較去年的6萬4120人減少8102人；特色招生則錄取835人，錄取率25.49％。

教育部統計，今年全國各分區免試入學管道共16萬1221人報名，錄取人數總計15萬8656名，錄取率為98.41％。經分析全國15個就學區，計有77.77％學生以前三志願錄取，其中台東區最高(98.35％)，花蓮區(97.57％)次之，屏東區(95.11％)再次之。

教育部今年核定高中職免試入學名額21萬4674人，但全國高中職僅錄取15萬8656人，缺額是5萬6018人。不過今年缺額狀況，較去年大為減緩，主因是教育部進行減班及調降班級人數後，核定招生名額較去年的24萬2825人少了2萬8151人，也促使缺額狀況不那麼嚴重。

教育部國教署組長韓春樹表示，因應少子化，107學年進行減班及降低班級人數，國立高中從每班40人降為38人、高職從38人降為37人；私立高中還是維持每班45人、私立高職從每班48人降為37人；進修學校每班從50人降為46人。

特色招生部分，今年有基北、桃連及台南等三區11所高中原要招855名，總報名人數3276名，最後錄取835人，總錄取率25.49％。今年特招，桃園大園高中原要招38人，最後只錄取16人，缺額22人；不過台北市立麗山高中同分增額錄取1人、台南二中以外加名額錄取1名身障生。

教育部提醒錄取之學生，務必於7月13日當天依照簡章規定時間前向錄取學校報到；未能錄取之學生，可再報名參加由各該主管機關核准辦理特色招生專業群科甄選入學、免試入學續招學校之招生。

特色招生專業群科甄選入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，7月9日起公告於「107學年度特色招生專業群科甄選入學網」；免試入學續招辦理學校名單、招生名額等相關訊息，將於7月27日起公告於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」。

(中時 )

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