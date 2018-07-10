退休金新制上路 行政救濟限30日 朱暖英籲把握時間

退休金新制上路行政救濟限30日，市議員朱暖英（右）籲軍警公教把握時間，爭取個人應有權益。（陳世宗翻攝）

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中時

今年7月1日年金改革制度上路，軍警公教退休人員收到新制的退休給與處分書，拆封一看退休金額都縮水了。公教退休族群認為，處分使其權利受損，還要趕在收到新處分的次日起30日內，依照退休身分不同，對原處分機關提出複審或訴願，透過行政救濟程序，爭取自身退休權利。

市議員朱暖英表示，服務處為服務長期奉獻國家的退休軍警公教民眾，能就近取得複審或訴願的申請表格及範本，減少準備複審或訴願的時間，服務處提供相關申請複審或訴願的諮詢，幫助退休人員了解行政救濟上的法律疑問。

教職退休的曹老師說，從事教職27年年資，退休金從7萬降為4萬，當初在職時每月都扣的退職準備金很高，結果當初繳的多，如今政府卻未依承諾發給應有的退休金，愈老領愈少實在不合理。

劉姓退休警官指出，他有32年警職生涯，半生都奉獻在社會治安，特殊的工作性質日夜顛倒，對身體傷害很大。退休時單位並未告知32年退休年資，相較35年退休的給與計算方式有很大差異，雖僅差3年退休金卻差了一大截，如今想再補齊3年年資，卻已失去機會。

朱暖英說，複審或訴願的行政救濟有法定期限，必須要及時提出才能獲得法律保障，不然一但錯過複審或訴願的時間機會就不再了；現在民眾有通案性的維護權益需求，她服務處將儘可能協助民眾完成行政救濟程序，保障應有的權利，希望權益受損的軍公教退休朋友多加利用。

(中時 )

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