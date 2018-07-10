乳房外科名醫梁宏華 偷拍7女病患判賠287萬

2018年07月10日 13:02 中時 王己由

乳房外科名醫梁宏華，3年前被控用錄影筆偷拍女病患乳房觸診過程，醫院和檢警在診間共查獲37名被害人的偷拍檔案，案經檢方偵查後，7人和解撤告，檢方依30個妨害秘密罪起訴梁，案經台北地方法院審理，法官今(10)日，就7位被害人附帶民事求償部分先行審結，判梁要賠償每人各31萬元，合計217萬元。梁所涉偷拍女病患刑責部分，還在審理中。

40歲的梁宏華，原是北醫栽培的明日之星，已婚的他5年前與林姓護理師發生婚外情，後來因不滿林女另結新歡，趁林女裸睡時，偷拍對方美背及翹臀，再傳照片給林女的新歡宣示主權，甚至在嘿咻時還偷拍性愛過程，不僅遭北醫解雇，也被檢方依妨害秘密罪起訴，後來和解收場。

前台北醫學大學附設醫院醫師梁宏華被控用針孔錄影筆偷拍37名女病患胸部，台北地檢署11日依30個妨害秘密罪起訴梁宏華。(圖取自北醫大附設醫院官網)

不料，梁宏華又被控在2015年10月間在診間偷藏錄影筆，見求診的女病患貌美、身材好，就在乳房觸診時偷拍，後來有護理師發現梁放在診間架子上的筆外形有異，且放在同一個地方長達一周，有時還會調整角度，懷疑梁用錄影筆偷拍女病患，私下向北醫舉報。

院方獲報後組成專案小組後，在梁的診間找到錄影筆和相關檔案，檢警據報勘驗偷拍內容後，發現共錄有37名女子偷拍檔。梁坦承偷拍，但辯稱是做醫學研究，後來與7人和解，檢方去年10月偵結，依30個妨害秘密罪起訴。

全案移送北院審理，法官曾先傳喚3名被害人進行調解，梁認錯分別賠2人20萬及30萬元雙方和解後，法官又陸續傳其他被害人調解，因其中7人無法達成和解，法官先就7人刑事附帶民事損害賠償部分，判梁要賠每人各31萬。本案可上訴。

(中時 )