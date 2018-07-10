瑪莉亞飆速 累積雨量預估最多500毫米

2018年07月10日 12:45 中時 廖德修

強烈颱風瑪莉亞的預測路線。（圖／取自氣象局網站）

氣象局技正黃椿喜表示，強颱瑪莉亞暴風圈預計傍晚5、6點接觸陸地，10級風暴風圈邊緣約深夜碰觸北海岸，11日凌晨風雨最大。預估暴風中心將從彭佳嶼附近海面通過，登陸台灣機率低。警戒區域為基隆、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、花蓮及馬祖，應防範強風豪雨；今晚至明天上午影響最大，明天下午起逐漸脫離台灣。

氣象局說，瑪莉亞位置在宜蘭東方海面，持續朝西北西移動，時速30公里，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大風速每秒65公尺，約17級風以上。7級風暴風半徑280公里，10級風半徑100公里。今晚基隆北海岸平均風力可達12級，且有13、14級強陣風，其他地區最大11、12級風。

由於瑪莉亞登陸台灣機會不大，中途僅通過宮古島、石垣島，結構未受破壞，明天上午或中午直撲或登陸馬祖時，即使已減到中颱上限，威力會很強，當地需嚴加防範，要到進入大陸才會快速減弱。

瑪莉亞帶來的雨勢不算太大，預估宜蘭、新竹、苗栗、台中山區會有局部大雨或豪雨發生，累積雨量最高5百毫米。其他地區則有局部大雨，累積雨量約100至300毫米。山區需注意坍方、落石、土石流及山洪爆發，11日適逢大潮，沿海低窪地區也要慎防淹水。

黃椿喜說，移動這麼快的颱風並不常見，尤其類似西北颱的行進路線，如果走得慢累積雨量會很可觀，往往破千毫米，這次預估只有一半，且下在山區，影響已算最小。但若短時間雨量過於集中，宣洩不及，平地仍會有淹水可能。

此外，氣象局今天上午9點與各縣市政府進行視訊會議，提供風力、雨量預測數值，做為是否停班停課的參考。晚上7點會再進行一次視訊會議，提供相關資訊，由縣市政府決定明天是否放颱風假。

(中時 )