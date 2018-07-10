李克強會晤梅克爾 同聲反對貿易戰

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美國在全球點燃貿易戰火，德國當地時間9日，大陸總理李克強與德國總理梅克爾共同主持第五輪中德政府磋商。大陸官媒新華社報導稱，梅克爾表示，德方反對貿易戰，主張維護以規則為基礎的自由貿易；李克強則重申大陸將堅定不移擴大開放，並期待中德共同發出支持自由貿易的積極信號。兩國還達成多份商業協議，凸顯出這兩個全球最大商品出口之間的緊密經濟關係。

《華爾街日報》報導指出，中德兩國領導人在這場會議上，重申了對於維護全球自由貿易的多邊規則的承諾，而這矛頭直指美國。梅克爾說，「德國支持基於規則的自由貿易體系，因此對我們認為的違法關稅的實施感到擔心」這一表態是對美國關稅措施直言不諱的批評。

大陸官媒新華社則報導稱，梅克爾表示，在當前國際形勢下，德方願與中方加強開放合作，共同對外釋放維護多邊主義、開展國際合作的積極信號。德方反對貿易戰，主張維護以規則為基礎的自由貿易。

李克強則重申大陸將堅定不移擴大開放，並表示，當前複雜多變的世界形勢，為中德開展互利共贏的合作提供了重要機遇。中國願與德國繼續分享中國新一輪開放的巨大市場紅利，對在中國的中外企業一視同仁，加大對智慧財產權保護力度。

報導稱，雙方一致認為，要透過20國集團(G20)等多邊平台，旗幟鮮明反對保護主義，維護以多邊規則為基礎的自由貿易體系，推動全球經濟強勁、可持續、平衡增長。德方也讚賞中方進一步開放金融市場等措施。

報導指出，磋商後，兩人共同見證了雙方農業、教育、青年、衛生、化工、通信、汽車、自動駕駛等領域20多項雙邊合作檔的簽署。

(中時 )

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