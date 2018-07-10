北市下午4點後停班 捷運、公車、YouBike營運狀況看這裡

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強颱瑪莉亞來襲，台北市宣布下午4點後停止上班上課，台北捷運各路線將提早加密尖峰班距疏運乘客，後續視颱風狀態調整班距；公車部分，將在下午3點到5點按平日尖峰班距發車，5點後減班發車；YouBike則在晚間6點後停止營運。

台北捷運公司表示，下午4點停班停課前，將加密班次疏運返家人潮，疏運完成後，將視颱風狀況調整各路線營運。其中文湖線、淡水信義線及中和新蘆線班距約15分鐘（北投站-象山站、南勢角站-大橋頭站等重疊區段約7.5分鐘）。

另外，松山新店線（松山站-新店站）及板南線（頂埔站-南港展覽館站）班距約8分鐘，無重疊區段。各路線將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運。

北捷經營的貓空纜車、遺失物服務中心、捷運商品館、北投會館、兒童新樂園、小巨蛋冰上樂園，下午4點起均暫停服務。

北市公運處則表示，公車單位將在下午3點到5點按平日尖峰班距發車，南軟及內科專車將比原表定時間提早1小時發車，疏運下班返家乘客。考量行車安全，今天下午5點後，將視實際天候及道路等狀況合理減發班車，一般路線及捷運接駁公車依例假日班距（或平日最大班距）行駛。

不過，當平均風力強度達8級以上，將依例假日班次減少1/2行駛，當平均風力達9級以上，將依例假日班次減少2/3行駛，平均風力達10級以上，將停止發車；山區公車路線發車班次依例假日班距減少1/2行駛，平均風力強度達8級以上時，將停止發車。

另外，藍色公路業者即起停止營運，小型復康巴士也停止服務，將於恢復上班日後正常提供服務。

YouBike微笑單車將於10日晚間6點全面停止營運，服務中心也將停止服務，恢復營運時間將視風雨狀況另行公告。

(中時 )

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